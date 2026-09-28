Gyergyói akkumulátoros energiatároló-fejlesztés korrupciós üggyel

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) őrizetbe vett, a Bukaresti Törvényszék pedig előzetes letartóztatásba helyezett két cégvezetőt, akik a gyergyószentmiklósi akkumulátoros energiatároló építésében vesznek részt.

Kovács Attila 2026. szeptember 28., 20:592026. szeptember 28., 20:59

Igen jelentős beruházásról, egy 55 MW-os teljesítményű és 220 MWh-s kapacitású akkumulátoros energiatároló (BESS) létrehozásáról van szó Gyergyószentmiklóson, amelyet

egy szlovén cég megrendelésére egy romániai vállalkozás végez el a tervezéssel együtt.

Hirdetés A projekt indítását idén augusztusban jelentették be. A készülő rendszernek, amelyet jövőben adnának át, lehetővé kell tennie a megújuló energiaforrásokból származó energia tárolását, és annak hálózatba táplálását a csúcsidőszakokban, amikor az elektromos áram fogyasztása növekedik.

Egy ekkora tároló mintegy 30 000 átlagos háztartás teljes napi áramszükségletét képes fedezni, a beruházás értéke meghaladja a 20 millió eurót.

A projekt kiegészíti a két vállalat által korábban, júniusban aláírt megállapodást, amely egy 110 kV-os és 63 MVA-s transzformátorállomás létrehozására vonatkozik, szintén Gyergyószentmiklóson. A DNA indítványára a Bukaresti Törvényszék szombaton rendelte el

a szlovén cég és a kivitelező romániai vállalkozás vezérigazgatóinak előzetes letartóztatását, mindkettőjüket megvesztegetéssel gyanúsítják.

A vádhatóság közleménye szerint a szlovén igazgató a beruházás megbízási szerződésért cserébe a projekt értéke 2 százalékának megfelelő összeg, 450 000 euró plusz áfa kifizetését kérte a romániai kivitelezőtől, ezt egy harmadik cég számlájára kellett volna kifizetni sikerdíj címen. Az erről szóló szerződést is augusztusban írták alá. Az őrizetbe vétel után a romániai vállalkozás közleményben tudatta a sajtóval, hogy nem vett részt a korrupciós ügyben, és

belső ellenőrzésük másfél éve vizsgálta a vezérigazgató tevékenységét, akivel szemben felmerült a gyanú, hogy megkárosítja a céget.