Gyergyói akkumulátoros energiatároló-fejlesztés korrupciós üggyel

A gyulakutaihoz hasonló létesítmény készül Gyergyószentmiklóson
Fotó: Haáz Vince
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) őrizetbe vett, a Bukaresti Törvényszék pedig előzetes letartóztatásba helyezett két cégvezetőt, akik a gyergyószentmiklósi akkumulátoros energiatároló építésében vesznek részt.
Igen jelentős beruházásról, egy 55 MW-os teljesítményű és 220 MWh-s kapacitású akkumulátoros energiatároló (BESS) létrehozásáról van szó Gyergyószentmiklóson, amelyet
A projekt indítását idén augusztusban jelentették be.
A készülő rendszernek, amelyet jövőben adnának át, lehetővé kell tennie a megújuló energiaforrásokból származó energia tárolását, és annak hálózatba táplálását a csúcsidőszakokban, amikor az elektromos áram fogyasztása növekedik.
A projekt kiegészíti a két vállalat által korábban, júniusban aláírt megállapodást, amely egy 110 kV-os és 63 MVA-s transzformátorállomás létrehozására vonatkozik, szintén Gyergyószentmiklóson.
A DNA indítványára a Bukaresti Törvényszék szombaton rendelte el
A vádhatóság közleménye szerint a szlovén igazgató a beruházás megbízási szerződésért cserébe a projekt értéke 2 százalékának megfelelő összeg, 450 000 euró plusz áfa kifizetését kérte a romániai kivitelezőtől, ezt egy harmadik cég számlájára kellett volna kifizetni sikerdíj címen. Az erről szóló szerződést is augusztusban írták alá.
Az őrizetbe vétel után a romániai vállalkozás közleményben tudatta a sajtóval, hogy nem vett részt a korrupciós ügyben, és
Miután dokumentálták az ügyletet, megtették a feljelentést a hatóságoknál.
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