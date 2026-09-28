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Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük

• Fotó: presidency.ro

Fotó: presidency.ro

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Petrișor Peiu hétfőn kijelentette, hogy ha a Mureșan-kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket.

Székelyhon

2026. szeptember 28., 17:242026. szeptember 28., 17:24

Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő cotroceni-i kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előre hozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai patthelyzet egyetlen demokratikus megoldásának – írja az Agerpres.

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Peiu kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja.

Egy esetleges PSD–AUR-együttműködés szerinte teljes mértékben a szociáldemokratáktól és Nicușor Dan államfőtől függ.

Ștefăniță Avrămescu, az AUR szóvivője hétfőn közölte: a Mureșan-kormány beiktatásáról szóló szavazás után nemcsak a PSD-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) vagy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról.

A politikus elmondta, hogy az AUR a Mureșan-kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyalódelegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette: a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa-barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést.

A szóvivő megerősítette, hogy az AUR képviselői és szenátorai nem vesznek részt sem a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain, sem a beiktatási szavazáson. Kijelentette: pártja kezdettől fogva elutasította a Mureșan-kormány támogatását.

Avrămescu beszélt arról is, hogy

a PSD és az AUR több kérdésben egyetért,

és a kormányprogramról folytatott tárgyalásokon további kompromisszumos megoldásokat is találhatnának a gazdasági és társadalmi válság kezelésére.

Belföld Politika
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