Tárgyalna a PSD-vel az AUR a közös kormányzásról, de van egy feltételük

Fotó: presidency.ro
Petrișor Peiu hétfőn kijelentette, hogy ha a Mureșan-kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket.
Az AUR szenátusi frakcióvezetője szerint egy esetleges közös kormánytöbbségről még a következő cotroceni-i kormányalakítási konzultációk előtt kellene megállapodnia a két pártnak. Hangsúlyozta azt is, hogy az AUR elsődleges célja továbbra is az előre hozott választások kiírása, mert ezt tartja a politikai patthelyzet egyetlen demokratikus megoldásának – írja az Agerpres.
Peiu kizárta, hogy pártja megszavazzon egy olyan kormányt, amelynek nem tagja.
Ștefăniță Avrămescu, az AUR szóvivője hétfőn közölte: a Mureșan-kormány beiktatásáról szóló szavazás után nemcsak a PSD-vel, hanem a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) vagy a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) is tárgyalhatnak egy új parlamenti többség létrehozásáról.
A politikus elmondta, hogy az AUR a Mureșan-kormány sorsáról döntő szavazás után jelöli ki tárgyalódelegációját és ismerteti további lépéseit. Hozzátette: a párt már május óta nyitott a párbeszédre, de szerinte az úgynevezett Európa-barát pártok eddig kerülték az AUR-ral való egyeztetést.
A szóvivő megerősítette, hogy az AUR képviselői és szenátorai nem vesznek részt sem a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain, sem a beiktatási szavazáson. Kijelentette: pártja kezdettől fogva elutasította a Mureșan-kormány támogatását.
Avrămescu beszélt arról is, hogy
és a kormányprogramról folytatott tárgyalásokon további kompromisszumos megoldásokat is találhatnának a gazdasági és társadalmi válság kezelésére.
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