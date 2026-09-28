Napelemes beruházásokról, a Csíky-kert rehabilitációjáról és a Régigyár utca meghosszabbításáról is tárgyalt hétfői ülésén a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Több fejlesztés is a megvalósítás újabb szakaszába léphet.

Gergely Imre 2026. szeptember 28., 17:032026. szeptember 28., 17:03

Három határozattervezet is a város közintézményeinek villamosenergia-ellátását célzó napelemes beruházásokhoz kapcsolódott. Nagy Zoltán polgármester ismertetése szerint

a pályázati lehetőség nemcsak napelemes rendszerek telepítését teszi lehetővé, hanem akkumulátorok beszerzését is.

Ezekben eltárolhatják a megtermelt, de fel nem használt energiát, majd később felhasználhatják azt. A kiírás hétfőn vált elérhetővé, ezért volt sürgős a határozatok elfogadása, hogy

a pályázati dokumentációkat az elsők között tölthessék fel a rendszerbe.

A napelemes rendszereket a polgármesteri hivatal, az adóosztály, a helyi rendőrség és a mozi épületénél, valamint a város minden további, önkormányzati ügyintézésnek helyet adó ingatlanjánál telepítenék, ahol erre lehetőség van. A beruházás becsült értéke 429 ezer lej. Hirdetés Egy másik pályázati csomag a Városi Sportklub (VSK) létesítményeit érintené. A mintegy 5,1 millió lej értékű fejlesztés révén

a labdarúgópálya, az uszoda és a jégpálya villamosenergia-ellátását is napelemes rendszerrel biztosítanák.

Fotó: Gergely Imre

Hasonló beruházást terveznek az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményeknél is. Az iskolákra vonatkozó pályázat értéke 1 millió 12 ezer lej. A polgármester kitért arra is, hogy a Fogarasy Mihály középiskola épülete nem kerülhet be a pályázatba, mivel egyházi tulajdonban van, így az önkormányzat nem jogosult támogatást igényelni a beruházásra. A pályázat teljes, vagyis 100 százalékos finanszírozást biztosítana. Következhet a Csíky-kert finanszírozási szerződése A következő napokban szeretnék aláírni a Központi Fejlesztési Ügynökséggel a Csíky-kert rehabilitációját célzó pályázat finanszírozási szerződését. Ehhez a pályázati dokumentáció módosítására volt szükség.

Fotó: Gergely Imre

A projekt költségvetése 21 492 lejjel csökken, emellett

429 ezer lejt kell átcsoportosítani a nem elszámolható költségek fedezésére.

A polgármesteri hivatalban arra számítottak, hogy más projektekhez hasonlóan itt is jóváhagynak többletfinanszírozást, ez azonban nem történt meg. Így ezt az összeget a város saját költségvetéséből kell majd biztosítani. Előrelépés az Anghel Saligny-programban A fejlesztési minisztérium Anghel Saligny-programjának keretében zajló, kilenc utcát érintő felújítás része a Régigyár utca meghosszabbításának rendezése is. A hétfői ülésen ennek kapcsán is határozattervezet szerepelt a napirenden. A beruházás érdekében kisajátítási eljárás zajlik. Mostanra elkészült a végleges kataszteri dokumentáció, amelyet telekkönyvezés céljából benyújtanak a megyei kataszteri hivatalhoz.

A telekkönyvezés után az érintett útszakasz a város tulajdonába kerülhet.

A Régigyár utca meghosszabbítása a Tekerőpatak felőli határ irányába, a mezőgazdasági területek felé vezet.

A későbbiekben a Gyergyószentmiklós és Tekerőpatak közötti országúthoz is csatlakozhat.