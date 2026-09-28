Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére

A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.

Székelyhon 2026. szeptember 28., 17:582026. szeptember 28., 17:58

A képviselőház mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és kapcsolódó szolgáltatásokért felelős bizottságának, valamint a szenátus mezőgazdasági, élelmiszeripari és vidékfejlesztési bizottságának tagjai

20 támogató, 1 ellenszavazattal és 16 tartózkodás mellett hagyták jóvá Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére.

– számolt be az Agerpres. Hirdetés „Rendkívül fontos időszakban vagyunk a romániai mezőgazdaság szempontjából. Sajnos egy kedvezőtlen politikai helyzettel állunk szemben, amely immár több mint öt hónapja tart.

A mezőgazdaságnak pedig teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, egy felelős kormányra, amely támogatást nyújt a gazdáknak éppen akkor, amikor szükségük van rá.