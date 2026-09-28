Azonosították a marosvásárhelyi kazánházban talált holttestet

Azonosították a férfit, akinek a holttestére pénteken találtak rá Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban.

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A Maros megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint

Szeptember 25-én, pénteken találtak rá egy férfi holttestére Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban.

az elhunyt egy 38 éves marosvásárhelyi férfi.

Az illető augusztus 5-én önszántából távozott otthonról, de többé nem tért haza, és nem sikerült vele kapcsolatba lépni sem. Eltűnését augusztus 20-án jelentették be a Maros megyei rendőrségen, ezt követően célzott ellenőrzéseket végeztek a felkutatására.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy az eltűnés nyilvánosságra hozatalához a hozzátartozók nem járultak hozzá.

A vizsgálat folytatódik, a hatóságok igyekeznek tisztázni az eset körülményeit.