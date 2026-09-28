A parajdi bányakatasztrófa körülményeit is kutatni fogják a jövőben a BBTE gyergyószentmiklósi tagozatán

Fotó: Gergely Imre
120 hallgatóval, köztük 51 új diákkal indította a tanévet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi földrajz-turizmus kihelyezett tagozata. A tanévnyitón elhangzott, a világ változásaira való felkészülés is fontos feladat.
2026. szeptember 28., 19:552026. szeptember 28., 19:55
2026. szeptember 28., 20:522026. szeptember 28., 20:52
Megtartották hétfőn a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) gyergyószentmiklósi földrajz-turizmus kihelyezett tagozatának tanévnyitóját. Az eseményen Horváth Alpár igazgató mellett Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármestere és Vasile Mara egyetemi adjunktus is köszöntötte a hallgatókat.
– hangzott el a tanévnyitón. Gyergyószék természeti kincsei, hegyei, erdői, hagyományai és kulturális értékei mind olyan erőforrások, amelyekre a turizmus építhet.
A hallgatókat arra biztatták, hogy tanulmányaik mellett fedezzék fel a vidéket, ismerjék meg az itt élő embereket, történeteiket, ízeiket és hagyományaikat.
A turizmus jövőjét ugyanakkor a technológiai és kommunikációs változások is alakítják. Az idei turizmus világnapjához kapcsolódóan a digitalizáció és a mesterséges intelligencia szerepe is előtérbe került. Az egyetemi képzésnek követnie kell a globális és helyi folyamatokat, és
Horváth Alpár a turizmus társadalmi felelősségére is kitért. Nem csupán a gazdasági haszon számít, hanem az is, hogy milyen munkahelyeket teremt az ágazat, és miként járul hozzá a helyi közösségek fejlődéséhez.
Fotó: Gergely Imre
Horváth Alpár igazgató elmondta, a tagozat stabilan tartja a hallgatói létszámát: jelenleg 120 diák tanul náluk, közülük 51-en kezdik újonnan tanulmányaikat. ű
Az igazgató hangsúlyozta, hogy a földrajzi képzés a természetföldrajzi jelenségek, a klímaváltozás és a természeti katasztrófák vizsgálatán túl a társadalmi és gazdasági folyamatok értelmezésére is felkészíti a hallgatókat.
A képzésben idén is hangsúlyt kapnak a terepen szerzett tapasztalatok. A diákok civil szervezeteket, vállalkozásokat, önkormányzatokat és közintézményeket keresnek fel, valamint a turizmusfejlesztési támogatásokból megvalósult beruházásokat is megismerik Hargita, Kovászna és Maros megyében.
Horváth Alpár szerint a képzés célja, hogy a diákok kritikus gondolkodású, a helyi és regionális folyamatokat értelmezni képes szakemberekké váljanak.
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