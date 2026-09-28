Tánczos Barna elmondta, mikor kezdődhet az APIA-támogatások kifizetése

Fotó: László Ildikó
Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – jelentette ki hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán.
Közlése szerint azt kérte az APIA-tól, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Meggyőződését fejezte ki, hogy
A RMDSZ politikusa szerint az Európai Bizottság korábban lehetőséget adott volna a kifizetések korábbi, akár szeptemberi megkezdésére is, de nem akarta túlterhelni sem az ellenőrzési rendszert, sem az informatikai rendszert – tájékoztat az Agerpres.
Tánczos hangsúlyozta, hogy a gazdák támogatásához szükséges intézkedések elfogadásához teljes jogkörű kormányra van szükség. „Az Európai Unió új támogatási lehetőségeket nyitott meg az üzemanyag-, műtrágya-, villamosenergia- és gázárak okozta válság kezelésére, Romániában azonban egyes intézkedések végrehajtása a politikai helyzet miatt késik” – magyarázta.
Közölte azt is, hogy
A mezőgazdasági miniszteri tisztségre jelölt Tánczos Barna alkalmasságát hétfőn kedvezően véleményezték a parlament két házának összevont mezőgazdasági szakbizottságai.
A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.
A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.
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