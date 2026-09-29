Ellenőrzések: kevesen veszítik el a támogatást

Hargita megyében idén 23 632 gazda várja az egységes mezőgazdasági támogatások folyósításának a megkezdését. Ők összesen 175 460 hektár földterületre igényeltek különféle juttatásokat.
Fotó: László Ildikó
Az ellenőrzésre kijelölt parcellák jó részén már lezajlottak az APIA által végzett ankétok Hargita megyében. Az intézmény vezetője szerint kevés gazda van, akinél olyan problémákat találtak, amelyek miatt az illető lemondhat az idei juttatásokról.
A végéhez közeledik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylői körében zajló idei ellenőrzési folyamat. Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) a támogatásigénylések júniusi lezárását követően Hargita megye esetében 280 gazda 7200 földparcelláját jelölte ki ellenőrzésre, ezek jó részén már elvégezték a terepszemléket és minden előírt ankétot a megyei APIA munkatársai.
– mondta megkeresésünkre Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője, azt is közölve, hogy a határidő szerint október 15-ig kell befejezzék a hátra maradt parcellák leellenőrzését.
„Ezzel párhuzamosan zajlik az úgymond szatelites ellenőrzés is, amelyen –
– mondta az APIA megyei vezetője.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezen az ellenőrzésen gyakoriak a problémák, ugyanis a mesterségesintelligencia-alapú rendszer – amely elemzi a földek színét, és megpróbálja kiszűrni azokat, amelyeknek a színe nem egyezik annak a növényfajtának a színével, amelyet a támogatási kérelem szerint termesztenek az adott parcellán – rosszul azonosítja be az adott parcellán termesztett növényfajtát.
és amint azt kérdésünkre Haschi András elmondta, nem igazán csökkent az ilyen eseteknek az előfordulása, ugyanis az országban a különböző növénykultúrák más vegetációs stádiumban vannak, így nem egyforma a földek színe sem.
„Ettől nem kell senkinek megijedni. Hogyha a parcellája úgymond bekékül, akkor mi szólunk neki.
Segítséget kapnak a falugazdászoktól is, segítséget kapnak a polgármesteri hivataltól, minden irányból segítjük ebben a gazdákat. Semmiképp nem hagyjuk őket egyedül” – fogalmazott Haschi András.
Fotó: Kozán István
Az érintettek elméletileg szeptember 30-ig kell elkészítsék ezeket a fotókat a GeoFoto APIA nevű alkalmazás segítségével – válaszolta kérdésünkre a megyei APIA vezetője, de azt is hozzáfűzte, hogy azt követően is folytatódnak a műholdas ellenőrzések, csak az már a folyamat harmadik, utolsó fázisa lesz.
de azokra a problémákra sem a műholdas ellenőrzések során derül fény. A pontos számot még nem lehet tudni, mert az csak a rendszer összesítése után derül ki, de a tapasztalataik szerint nincs sok gazda, aki a teljes támogatásról le kell mondjon.
Fotó: Pinti Attila
„Van, aki részlegesen vissza kell adja, mert egyik évről a másik nem tartja be a kötelezettségeit, a vállalásokat a támogatási csomagokkal kapcsolatban stb., de az nem abból adódik, hogy nincs meg a földje, vagy nincs rendben a földje.
Más megyékben a gazdáknak az APIA munkatársai segítenek, ők viszont a helyismeret hiányában azt írják be, amit a gazda mond nekik, az viszont néha téves. Ezeket az eseteket el tudják kerülni Hargita megyében, ezért is kevés az ilyen jellegű támogatásmegvonás – mondta Haschi András.
A sokéves gyakorlat alapján az ellenőrzéseket követően október közepétől kezdik meg a támogatáselőlegek folyósítását a gazdáknak, ezek az összegek az elmúlt esztendőkben a teljes támogatás 70–85 százalékát jelentették.
Fotó: Veres Nándor
de véleménye szerint még nem is időszerű erről beszélni, hiszen még zajlanak az ellenőrzések, ami az előfeltétele az előlegfizetésnek – mondta kérdésünkre Haschi András.
Hargita megyében idén 23 632 gazda igényelt különféle egységes mezőgazdasági támogatásokat összesen 175 460 hektár földterületre.
A magyarországi középkorúak átlagosan 35 millió forint (mintegy 500 ezer lej) megtakarítást tartanak szükségesnek 65 éves korukra ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak.
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) őrizetbe vett, a Bukaresti Törvényszék pedig előzetes letartóztatásba helyezett két cégvezetőt, akik a gyergyószentmiklósi akkumulátoros energiatároló építésében vesznek részt.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) az alkotmánybírósághoz fordulhat abban az esetben, ha a Mureșan-kormány esetleges elutasítása után Nicușor Dan államfő nem oszlatja fel a parlamentet az előrehozott választások megtartásához.
Ha a TollRo útdíjfizetési rendszer október 1-jén nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni – ígérte hétfőn Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter.
Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) – jelentette ki hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatásán.
A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.
Négy nyereményt vihetnek el a szerencsés a lottózók a vasárnapi sorsolás után. A legnagyobb nyeremény értéke mintegy 85 ezer lej.
Petrișor Peiu hétfőn kijelentette, hogy ha a Mureșan-kormányt nem szavazza meg a parlament, a későbbiekben elképzelhető a PSD és az AUR koalíciója, de csak akkor, ha a szociáldemokraták kezdeményezik az egyeztetéseket.
Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy márciusi találkozóján nem tárgyalt gázszerződésekről az Egyesült Államok görögországi nagykövetével, Kimberly Guilfoyle-lal.
Két büntetőeljárást is indított a hétvégén Székelyudvarhelyen a közlekedésrendészet, ráadásul mindkét esetben zetelaki férfit kapcsoltak le a rendőrök: az egyik ittas állapotban ült volán mögé, a másik pedig hamis rendszámmal vezette az autót.
szóljon hozzá!