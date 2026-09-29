Ellenőrzések: kevesen veszítik el a támogatást

Az ellenőrzésre kijelölt parcellák jó részén már lezajlottak az APIA által végzett ankétok Hargita megyében. Az intézmény vezetője szerint kevés gazda van, akinél olyan problémákat találtak, amelyek miatt az illető lemondhat az idei juttatásokról.

Széchely István 2026. szeptember 29., 07:512026. szeptember 29., 07:51

A végéhez közeledik az egységes mezőgazdasági támogatások igénylői körében zajló idei ellenőrzési folyamat. Az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) a támogatásigénylések júniusi lezárását követően Hargita megye esetében 280 gazda 7200 földparcelláját jelölte ki ellenőrzésre, ezek jó részén már elvégezték a terepszemléket és minden előírt ankétot a megyei APIA munkatársai.

6400 parcellát ellenőriztek le mindeddig

– mondta megkeresésünkre Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetője, azt is közölve, hogy a határidő szerint október 15-ig kell befejezzék a hátra maradt parcellák leellenőrzését. Hirdetés „Ezzel párhuzamosan zajlik az úgymond szatelites ellenőrzés is, amelyen –

ha a szatelit eredményei alapján valami nincs rendben – a gazda ki kell menjen és le kell fényképezze a parcelláját”

– mondta az APIA megyei vezetője.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezen az ellenőrzésen gyakoriak a problémák, ugyanis a mesterségesintelligencia-alapú rendszer – amely elemzi a földek színét, és megpróbálja kiszűrni azokat, amelyeknek a színe nem egyezik annak a növényfajtának a színével, amelyet a támogatási kérelem szerint termesztenek az adott parcellán – rosszul azonosítja be az adott parcellán termesztett növényfajtát.

Korábban is elég sok gazda fennakadt ezen az ellenőrzésen önhibáján kívül,

és amint azt kérdésünkre Haschi András elmondta, nem igazán csökkent az ilyen eseteknek az előfordulása, ugyanis az országban a különböző növénykultúrák más vegetációs stádiumban vannak, így nem egyforma a földek színe sem. Haschi András: semmiképp nem hagyjuk őket egyedül „Ettől nem kell senkinek megijedni. Hogyha a parcellája úgymond bekékül, akkor mi szólunk neki.

Mindenkinek szólunk, aki ki kell menjen, és le kell a saját parcelláját fényképezze. Megtanítjuk, hogyan kell kezelje azt az applikációt a telefonban, hogy ezt meg tudja csinálni a parcella végéből.

Segítséget kapnak a falugazdászoktól is, segítséget kapnak a polgármesteri hivataltól, minden irányból segítjük ebben a gazdákat. Semmiképp nem hagyjuk őket egyedül” – fogalmazott Haschi András.

Fotó: Kozán István

Az érintettek elméletileg szeptember 30-ig kell elkészítsék ezeket a fotókat a GeoFoto APIA nevű alkalmazás segítségével – válaszolta kérdésünkre a megyei APIA vezetője, de azt is hozzáfűzte, hogy azt követően is folytatódnak a műholdas ellenőrzések, csak az már a folyamat harmadik, utolsó fázisa lesz.

Hargita megyében kevés olyan gazda van, aki elveszíti az igényelt támogatásokat az ankétokon tapasztalt szabálytalanságok miatt,

de azokra a problémákra sem a műholdas ellenőrzések során derül fény. A pontos számot még nem lehet tudni, mert az csak a rendszer összesítése után derül ki, de a tapasztalataik szerint nincs sok gazda, aki a teljes támogatásról le kell mondjon.

Fotó: Pinti Attila

„Van, aki részlegesen vissza kell adja, mert egyik évről a másik nem tartja be a kötelezettségeit, a vállalásokat a támogatási csomagokkal kapcsolatban stb., de az nem abból adódik, hogy nincs meg a földje, vagy nincs rendben a földje.

Mi egy olyan megye vagyunk, ahol a polgármesteri hivatalban töltik ki a gazdának a kérését, tehát helyben – erre célzok –, ahol sokkal jobban ismerik a föld helyzetét.”

Más megyékben a gazdáknak az APIA munkatársai segítenek, ők viszont a helyismeret hiányában azt írják be, amit a gazda mond nekik, az viszont néha téves. Ezeket az eseteket el tudják kerülni Hargita megyében, ezért is kevés az ilyen jellegű támogatásmegvonás – mondta Haschi András. A támogatáselőlegekről még nincsenek hivatalos információk A sokéves gyakorlat alapján az ellenőrzéseket követően október közepétől kezdik meg a támogatáselőlegek folyósítását a gazdáknak, ezek az összegek az elmúlt esztendőkben a teljes támogatás 70–85 százalékát jelentették.

Fotó: Veres Nándor

Az idei támogatáselőlegek mértékéről és arról, hogy mikor kezdődnek az utalások, még nincs semmilyen információjuk,