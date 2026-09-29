Csak két miniszterjelölt kapott hétfőn kedvező véleményezést, az egyik RMDSZ-es

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Fotó: Alex Micsik/Agerpres
A Mureșan-kormány hétfőn meghallgatott hat miniszterjelöltje közül csak ketten kapták meg a parlamenti szakbizottságok támogatását. Kedden folytatódnak a meghallgatások.
Hétfőn a mezőgazdasági miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztségre jelölt Tánczos Barna, valamint az ismét pénzügyminiszternek javasolt Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést.
A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.
A szakbizottságok elutasították az energiaügyi minisztérium élére jelölt Sebastian Burduja, a védelmi miniszternek és miniszterelnök-helyettesnek javasolt Radu Miruță, a közlekedési minisztérium élére jelölt Cătălin Drulă, valamint a gazdaságért, digitalizációért, vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszternek javasolt Irineu Darău kinevezését – írja az Agerpres hírügynökség.
A meghallgatások kedden folytatódnak. A szakbizottságok elé járul
a belügyminiszternek és miniszterelnök-helyettesnek jelölt Mircea Abrudean,
az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszteri tisztségre javasolt Dragoș Pîslaru,
a munkaügyi tárca élére jelölt Raluca Turcan,
az egészségügyi miniszternek jelölt Oana Gheorghiu,
a külügyminisztérium vezetésére javasolt Oana Țoiu,
az igazságügyi miniszternek jelölt Andrea Chiș,
a kulturális miniszternek javasolt Ötvös Bulcsú Koppány,
az oktatási tárca élére jelölt Mihai Dimian,
a fejlesztési miniszternek javasolt Cseke Attila,
valamint a környezetvédelmi minisztérium élére jelölt Diana Buzoianu.
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