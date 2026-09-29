Csak két miniszterjelölt kapott hétfőn kedvező véleményezést, az egyik RMDSZ-es

A Mureșan-kormány hétfőn meghallgatott hat miniszterjelöltje közül csak ketten kapták meg a parlamenti szakbizottságok támogatását. Kedden folytatódnak a meghallgatások.

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Hétfőn a mezőgazdasági miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztségre jelölt Tánczos Barna, valamint az ismét pénzügyminiszternek javasolt Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést.

korábban írtuk Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.

A szakbizottságok elutasították az energiaügyi minisztérium élére jelölt Sebastian Burduja, a védelmi miniszternek és miniszterelnök-helyettesnek javasolt Radu Miruță, a közlekedési minisztérium élére jelölt Cătălin Drulă, valamint a gazdaságért, digitalizációért, vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszternek javasolt Irineu Darău kinevezését – írja az Agerpres hírügynökség.

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A meghallgatások kedden folytatódnak. A szakbizottságok elé járul

a belügyminiszternek és miniszterelnök-helyettesnek jelölt Mircea Abrudean,

az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszteri tisztségre javasolt Dragoș Pîslaru,

a munkaügyi tárca élére jelölt Raluca Turcan,

az egészségügyi miniszternek jelölt Oana Gheorghiu,

a külügyminisztérium vezetésére javasolt Oana Țoiu,

az igazságügyi miniszternek jelölt Andrea Chiș,

a kulturális miniszternek javasolt Ötvös Bulcsú Koppány,

az oktatási tárca élére jelölt Mihai Dimian,

a fejlesztési miniszternek javasolt Cseke Attila,

valamint a környezetvédelmi minisztérium élére jelölt Diana Buzoianu.

A parlament plénuma szerdán szavaz a Mureșan-kormány beiktatásáról.