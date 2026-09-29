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Csak két miniszterjelölt kapott hétfőn kedvező véleményezést, az egyik RMDSZ-es

Archív • Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Archív

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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A Mureșan-kormány hétfőn meghallgatott hat miniszterjelöltje közül csak ketten kapták meg a parlamenti szakbizottságok támogatását. Kedden folytatódnak a meghallgatások.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 08:532026. szeptember 29., 08:53

Hétfőn a mezőgazdasági miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztségre jelölt Tánczos Barna, valamint az ismét pénzügyminiszternek javasolt Alexandru Nazare kapott kedvező véleményezést.

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Kedvezően véleményezték Tánczos Barna jelölését a mezőgazdasági minisztérium élére

A mezőgazdasági tárca élére javasolt Tánczos Barna hétfőn kedvező véleményezést kapott a parlament illetékes szakbizottságainak együttes ülésén.

A szakbizottságok elutasították az energiaügyi minisztérium élére jelölt Sebastian Burduja, a védelmi miniszternek és miniszterelnök-helyettesnek javasolt Radu Miruță, a közlekedési minisztérium élére jelölt Cătălin Drulă, valamint a gazdaságért, digitalizációért, vállalkozásokért és turizmusért felelős miniszternek javasolt Irineu Darău kinevezését – írja az Agerpres hírügynökség.

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A meghallgatások kedden folytatódnak. A szakbizottságok elé járul

  • a belügyminiszternek és miniszterelnök-helyettesnek jelölt Mircea Abrudean,

  • az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszteri tisztségre javasolt Dragoș Pîslaru,

  • a munkaügyi tárca élére jelölt Raluca Turcan,

  • az egészségügyi miniszternek jelölt Oana Gheorghiu,

  • a külügyminisztérium vezetésére javasolt Oana Țoiu,

  • az igazságügyi miniszternek jelölt Andrea Chiș,

  • a kulturális miniszternek javasolt Ötvös Bulcsú Koppány,

  • az oktatási tárca élére jelölt Mihai Dimian,

  • a fejlesztési miniszternek javasolt Cseke Attila,

  • valamint a környezetvédelmi minisztérium élére jelölt Diana Buzoianu.

A parlament plénuma szerdán szavaz a Mureșan-kormány beiktatásáról.

Belföld Politika
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