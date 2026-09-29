Amit Magyarországon gondolnak a nyugodt nyugdíjas évekről, és a romániai átlagnyugdíj

A magyarországi középkorúak átlagosan 35 millió forint (mintegy 500 ezer lej) megtakarítást tartanak szükségesnek 65 éves korukra ahhoz, hogy állami nyugdíj nélkül is vállalható életszínvonalat biztosítsanak maguknak – derül ki a K&H biztos jövő kutatásának második negyedéves eredményeiből, amelyről közleményben tájékoztatták az MTI-t.

Székelyhon 2026. szeptember 29., 08:252026. szeptember 29., 08:25

A K&H biztos jövő kutatás negyedévente mutatja be a 30–59 éves lakosság biztonságérzetében bekövetkezett változásokat. A legutóbbi felmérés 2026. április 27. és május 5. között készült, a megkérdezett ötszáz fő reprezentálja kor, nem, régió és településtípus alapján a 30–59 éves magyar lakosságot. A közlemény szerint az elmúlt években magasabb szintre került a nyugdíjas évekre szükségesnek tartott megtakarítási összeg. Míg 2021–2022-ben 26 millió forint (csaknem 375 ezer lej) volt az átlag, 2025-ben már 33,4 millió (480 ezer), 2026 második negyedévében pedig

35,1 millió forintra (505 ezer lejre) emelkedett a nyugdíjas évekhez szükségesnek tartott összeg.

Arra a kérdésre, hogy havonta mennyit kellene félretenni a vállalható nyugdíjas életszínvonalhoz, a szélsőértékek nélkül számított átlag most 49 ezer forint (705 lej) volt. Hirdetés Székely Pálma, a K&H Biztosító értékesítés és életbiztosítási üzletágának vezetője a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy az átlagos 35 millió forintos összeg jól érzékelteti, hogy a nyugdíjas évekre való felkészülés hosszú távú pénzügyi feladat.

Ha valaki 30 éves korától 65 éves koráig szeretné ezt az összeget összegyűjteni, hozamok nélkül számolva havonta több mint 83 ezer forintot (csaknem 1200 lejt) kellene félretennie.

A kutatásból az is látszik, hogy bár a középkorúak átlagosan már 29 éves kort tartanak ideálisnak a kezdéshez, a ténylegesen nyugdíjcélra megtakarítók átlagosan csak 35 évesen vágtak bele – tette hozzá a szakember. És amit havonta be kell osztaniuk Romániában az időseknek Ehhez képest idén júliusban az átlagnyugdíj 2785 lej volt Romániában – közölte korábban az Országos Nyugdíjpénztár. Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott emberek közül 3 780 494-en voltak jogosultak teljes öregségi nyugdíjra; az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3117 lej volt. A nyugdíjasok közül 509 062-en korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 711 lejes nyugdíjban részesültek. korábban írtuk Ennyi volt az átlagnyugdíj júliusban Idén júliusban 4 677 789 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 1003-mal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2785 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közzétett adataiból. Idén júliusban 59 589 személy részesült korkedvezményes öregségi nyugdíjban Romániában (az átlagnyugdíjuk 2443 lej volt) és 389 281 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1076 lej volt). Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 448 337 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1511 lej volt), 88 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 528 lejben) részesült.