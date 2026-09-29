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Új infópont kerül Székelyudvarhely központjába

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Elbontották a székelyudvarhelyi városközpontban álló egykori tourinfo faházat, de nem tűnik el teljesen az információs pont: kisebb, modernebb és személyzet nélkül működő létesítmény kerül a helyére.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 09:422026. szeptember 29., 09:42

Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori tourinfo faházikót. A helyére kisebb, modernebb, személyzet nélkül működő infópontot alakítanak ki, ahol

a turisták továbbra is hozzájuthatnak a városra és környékére vonatkozó hasznos információkhoz

– tájékoztatott Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtóreferense.

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Mint mondta, az új létesítmény kisebb helyet foglal majd, modernebb lesz, és nem igényel állandó személyzetet. A munkálatok már múlt héten zajlottak a város központjában található területen.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A városháza szóvivőjétől azt is megtudtuk, a korábbi faház esetében eredetileg az volt az elképzelés, hogy a nyári szezonban, májustól a téli hideg beköszöntéig munkatárs fogadja az érdeklődőket.

Egy ott dolgozó személyesen is válaszolt a turisták kérdéseire, később azonban személyzet nélkül maradt,

így már csak szóróanyagokat lehetett elvinni onnan.

Archív • Fotó: Thomas Campean Galéria

Archív

Fotó: Thomas Campean

Az új infópont tulajdonképpen ugyanezt a célt szolgálja majd, de kisebb és korszerűbb formában. Az érdeklődők szóróanyagokat, térképeket és különböző tájékoztatókat vehetnek majd el róla, melyek a város és a térség megismerését hivatottak elősegíteni.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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