Új infópont kerül Székelyudvarhely központjába

Fotó: Olti Angyalka
Elbontották a székelyudvarhelyi városközpontban álló egykori tourinfo faházat, de nem tűnik el teljesen az információs pont: kisebb, modernebb és személyzet nélkül működő létesítmény kerül a helyére.
Elbontották a Székelyudvarhely központjában álló egykori tourinfo faházikót. A helyére kisebb, modernebb, személyzet nélkül működő infópontot alakítanak ki, ahol
– tájékoztatott Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városháza sajtóreferense.
Mint mondta, az új létesítmény kisebb helyet foglal majd, modernebb lesz, és nem igényel állandó személyzetet. A munkálatok már múlt héten zajlottak a város központjában található területen.
Fotó: Olti Angyalka
A városháza szóvivőjétől azt is megtudtuk, a korábbi faház esetében eredetileg az volt az elképzelés, hogy a nyári szezonban, májustól a téli hideg beköszöntéig munkatárs fogadja az érdeklődőket.
így már csak szóróanyagokat lehetett elvinni onnan.
Archív
Fotó: Thomas Campean
Az új infópont tulajdonképpen ugyanezt a célt szolgálja majd, de kisebb és korszerűbb formában. Az érdeklődők szóróanyagokat, térképeket és különböző tájékoztatókat vehetnek majd el róla, melyek a város és a térség megismerését hivatottak elősegíteni.
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