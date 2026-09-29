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Szokatlanul nagyot ugrott a hőmérséklet Csíkszeredában egyik reggelről a másikra

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Szokatlanul enyhe volt a hajnal keddre virradóan a Csíki- és Gyergyói-medencében, pláne hogy egy nappal korábban még fagyott. Ma reggel nagyon nem.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 09:592026. szeptember 29., 09:59

Hatalmasat ugrott a reggeli hőmérséklet egyik napról a másikra Csík- és Gyergyószéken, Csíkszeredában ugyanis keddre virradóan 7,8 Celsius-fokot mértek, Gyergyóalfaluban pedig 7,5 fokot az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos mérőállomásai szerint. Ehhez képest tegnap reggel még mindkét helyen fagypont alá esett a hőmérséklet.

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Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék
Fagypont alatt a csíki- és gyergyói medencék

Vasárnaphoz képest kiterjedtebb területen került fagypont alá a hajnali hőmérséklet, ezúttal az egész csíki- és gyergyói medencét érintve.

Ezúttal viszont Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen volt hidegebb (4,6, illetve 4 fok), Sepsiszentgyörgyön pedig a csíkihoz hasonló, 7,9 Celsius-fok volt keddre virradóan.

Fagypont alá többnyire csak a Déli-Kárpátok nyugati részén esett, a Bâlea-tónál például plusz 3 fok volt.

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Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
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