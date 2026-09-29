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Turisztikai irodává alakítanák a csíkszeredai RMDSZ székházat

Az egyszintes ingatlanra ráfér a tatarozás. Jelenleg a Csík Területi RMDSZ székel benne, de Csíkszereda városa turisztikai irodává alakítaná pályázati pénzből • Fotó: Borbély Fanni

Az egyszintes ingatlanra ráfér a tatarozás. Jelenleg a Csík Területi RMDSZ székel benne, de Csíkszereda városa turisztikai irodává alakítaná pályázati pénzből

Fotó: Borbély Fanni

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Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 29., 09:552026. szeptember 29., 09:55

„Nagyon rossz állapotban van a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházának otthont adó épület, ezért régóta tervezzük felújítását” – indokolta meg Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, hogy miért pályáznak a Központi Fejlesztési Régióhoz a város központjában található ingatlan teljes rendbetételére.

Turisztikai irodává alakítanák át, erre van pályázati kiírás,

és ennek az elvárásnak megfelelően módosították a legutóbbi tanácsülésen a megvalósíthatósági tanulmányt.

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Amennyiben megvalósul, részben módosítani kell a jelenlegi rendeltetését is, hogy betölthesse turisztikai információs iroda szerepét, és ebben az esetben valószínűleg

a Csík Területi RMDSZ-nek költöznie kell majd az épületből.

A Mihai Eminescu utca 2/A szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt (DALI) egyébként először 2022-ben fogadták el, akkor 2,5 millió lejre becsülték a projekt értékét.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Rá egy évre, 2023-ban, aktualizálták, a becsült értéket 4,3 millió lejre növelték. Három év után idén újra napirendre került az elképzelés. Az önkormányzati képviselők legutóbbi ülésén ugyanis újra szavaztak a módosított megvalósíthatósági tanulmányra, amelyben

a beruházás teljes költségét jelentősen növelték a korábbi dokumentációhoz képest,

több mint 7, 1 millió lejben határozva meg.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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