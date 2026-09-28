Közel kilenc éve várják a székelyudvarhelyiek, hogy rendezzék két problémás útkereszteződés helyzetét. Azóta a forgalmi rend megváltozott, a korábbi tervek elavultak, a több millió lejes beruházások pedig egyelőre stagnálnak.

Bencze Emese 2026. szeptember 28., 07:562026. szeptember 28., 07:56

Öt évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy hamarosan elkezdődhet két fontos székelyudvarhelyi útkereszteződés átalakítása, a beruházás azonban azóta sem valósult meg. Hirdetés Noha az útkereszteződések közelében álló ingatlanok megvásárlásáról még 2017 decemberében döntött a székelyudvarhelyi képviselő-testület, hogy a házakat lebontva a területek megnyitásával könnyíthessenek az autós forgalmon, a kivitelezés mindmáig nem kezdődött el. korábban írtuk Kibővítenék a teherautóknak szűkös udvarhelyi útkereszteződést Úgynevezett rávezetéses kereszteződést alakítanának ki Székelyudvarhelyen a Wesselényi Miklós, Nicolae Bălcescu és az Orbán Balázs utcák találkozásánál. Ott vonul át ugyanis a városba beérkező teherforgalom egy része, a mostani útszerkezet túl szűk a biztonságos, akadálymentes közlekedéshez. Az útkereszteződések helyzetéről most újra érdeklődtünk városházánál. Mint megtudtuk, a két érintett csomópontnál időközben az energetikai szolgáltató ugyan elvégezte azokat a munkálatokat, amelyek az elektromos oszlopok áthelyezéséhez kapcsolódtak,

a korábban elkészített terveket időközben felülírta a megváltozott forgalmi helyzet, ezért azokat újra kell gondolni és frissíteni.

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi, a városháza sajtóreferense rámutatott, mindkét csomópont esetében több millió lejes beruházásról lenne szó, jelenleg azonban

nincs olyan külső finanszírozási lehetőség, amelyre támaszkodhatnának.

Ahogy arról beszámoltunk, egy korábbi megállapodás szerint a terveket és a szükséges tanulmányokat a város finanszírozta, az oszlopok áthelyezésének költségeit pedig fele-fele arányban állta a város és az elektromos hálózati üzemeltető. korábban írtuk Még mindig stagnál az útkereszteződések bővítése Székelyudvarhelyen Több mint hat éve várat magára Székelyudvarhelyen a bethlenfalvi és szombatfalvi útkereszteződések bővítése. A kivitelezés azóta sem kezdődött el, a legnagyobb akadályokba az áramszolgáltató miatt ütközött a városvezetés. Más lett a teherforgalom rendje A beruházások megvalósítása azonban ennek ellenére elakadt. A városházi szóvivő szerint az egyik fő probléma, hogy az eredetileg elképzelt forgalmi megoldások már nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek.

Fotó: Olti Angyalka

A nagy mobilitási terv megvalósításával ugyanis megváltozott a teherforgalom városon belüli vezetése: jelenleg a nemrégiben felújított Tamási Áron utcán halad befelé a városba a teherforgalom, míg a vele párhuzamos Orbán Balázs utcán kifelé vezetik azt. Erre azért volt szükség, mert

az utcák keresztmetszete nem teszi lehetővé, hogy a be- és kifelé tartó teherforgalmat egyaránt megfelelően lebonyolítsák.

Ez a korábbi elképzeléseket is felülírta az Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós és a Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésében. A városháza tájékoztatása szerint a helyszínen korábban körforgalomban gondolkodtak, ám a jelenlegi forgalmi rend mellett ez a megoldás nem lenne megfelelő a kifelé tartó teherforgalom számára.

Fotó: Olti Angyalka

Most azt vizsgálják, hogy a már rendelkezésre álló területet figyelembe véve milyen más megoldást lehetne kialakítani.

Zörgő hangsúlyozta, amikor a két helyszín átalakításának tervei készültek, még más forgalmi helyzettel számoltak. Azóta megváltozott a közlekedés rendje, így a korábbi elképzelések már nem alkalmazhatók változtatás nélkül egyik csomópontnál sem. Az eltelt évek alatt elavult a terv és megdrágult a beruházás Az eredeti tervek elkészítése óta eltelt évek alatt ráadásul a kivitelezési költségek is jelentősen megváltoztak. A városháza szerint a 2021 decemberében készült terv már nem aktuális, ezért

nemcsak a műszaki megoldást kellene újragondolni, hanem a költségvetést is frissíteni kellene.

Fotó: Olti Angyalka

Mindkét csomópont átalakítása több millió lejes beruházást jelentene, ezért a város külső finanszírozási forrást is bevonna. Jelenleg azonban nincs olyan pályázati kiírás, amelyből ilyen jellegű beruházást finanszírozni lehetne. Megtudtuk, a városvezetés egyelőre nem készül újabb nagy beruházás elindítására sem, mivel a már folyamatban lévő projektek befejezésére kell összpontosítani, ugyanakkor más, sürgetőbb feladatokat is kezelniük kell: ilyen például a problémás iskolák helyzetének rendezése, amely jelenleg prioritást élvez. Emiatt a két útkereszteződés ügye egyelőre stagnál: előbb ki kell dolgozni a jelenlegi forgalmi viszonyokhoz igazodó új megoldást, majd annak megvalósításához a szükséges finanszírozást is elő kell teremteni.

Fotó: Olti Angyalka

Lámpa nélkül mintha gördülékenyebb a forgalom a Fásoknál A Fások utcai csomópontnál (a 13A országút és a terelőútként ismert Nicolae Bălcescu utca találkozása Betlenfalván) külön kérdés a jelzőlámpás forgalomirányítás, ami egy ideje nem működik. Az egyik jelzőlámpát ugyanis korábban egy baleset során letörték, ezt követően pedig nem helyezték már vissza. A városháza és a rendőrség tapasztalatai szerint is azonban

a forgalom azóta gördülékenyebben halad a kereszteződésben,

mivel a mellékutcából kikanyarodó járműveknek nem kell a lámpaváltásra várniuk.

Fotó: Olti Angyalka