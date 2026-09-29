Saját lányát és apját sebesítette meg életveszélyesen egy nő

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Fotó: Tuchiluș Alex
Súlyos állapotban került kórházba egy idős kolozsvári férfi és 23 éves unokája, miután a férfi lánya - egyben a fiatal nő édesanyja - a gyanú szerint késsel támadt rájuk – közölte kedden a Kolozs megyei rendőrség.
A rendőrséget hétfő este fél kilenc körül riasztották az esethez. A járőrök a Grigorescu negyedben, az úttesten találtak rá a sérült fiatal nőre. Ezután felkeresték a lakását, ahol egy ugyancsak bántalmazásra utaló sérüléseket szenvedett férfit találtak. A mentősök mindkettőjüket kórházba szállították – számol be az Agerpres.
Az idős férfit felkereste a lánya és unokája, a beszélgetés azonban elmérgesedett, majd erőszakba torkollott.
Kórházi források szerint a férfi és unokája testén vágott sebeket találtak, de csonttörést, valamint nyak- és fejsérülést is szenvedtek.
A hatóságok folytatják a vizsgálatot az eset pontos körülményeinek tisztázása és az érintett személyek azonosítása érdekében.
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