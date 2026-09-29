Egyre biztosabban lehet tervezni az előttünk álló napokra – közzétették a kéthetes előrejelzést

Megjelent a szeptember 28. és október 11. közötti, kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzése az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.

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Az időjárás a következő kéthetes időszak nagy részében kissé melegebb lesz a szokásosnál. Ennek a hétnek a végén várható enyhe hőmérséklet-csökkenés, de a visszaesés csak akkora lesz, hogy az időszakhoz megszokott értékek lesznek jellemzők.

Ezt követően további emelkedő tendencia várható a hőmérsékletben, jelentősebb – napról napra történő – ingadozások nélkül. Ennek megfelelően