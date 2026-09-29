Egyre biztosabban lehet tervezni az előttünk álló napokra – közzétették a kéthetes előrejelzést

Fotó: Haáz Vince
Megjelent a szeptember 28. és október 11. közötti, kéthetes időszakra vonatkozó időjárás-előrejelzése az Országos Meteorológiai Szolgálatnak.
2026. szeptember 29., 12:142026. szeptember 29., 12:14
2026. szeptember 29., 12:172026. szeptember 29., 12:17
Az időjárás a következő kéthetes időszak nagy részében kissé melegebb lesz a szokásosnál. Ennek a hétnek a végén várható enyhe hőmérséklet-csökkenés, de a visszaesés csak akkora lesz, hogy az időszakhoz megszokott értékek lesznek jellemzők.
Ezt követően további emelkedő tendencia várható a hőmérsékletben, jelentősebb – napról napra történő – ingadozások nélkül. Ennek megfelelően
Ami az éjszakai lehűléseket illeti, Erdély-szerte általában 4–7 Celsius-fokig esik vissza a hőmérséklet.
Eső szeptember végéig nem igazán várható,
A hegyekben is a sokévi átlag felett alakul a hőmérséklet az előrejelzési időszak első napjaiban, aztán a hét vége felé enyhe lehűlés várható, a második héten pedig – jelentős ingadozás nélkül – enyhe felmelegedés következik.
Szeptember végén és október elején elszórtan gyenge esők várhatók, az időjárás lehűlésével egyidejűleg, főként magasabb tengerszint feletti magasságokban, havas esővel és havazással járó időszakok is lehetségesek.
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