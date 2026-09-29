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Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után

A lécfalvi integrált hulladékgazdálkodási központba kizárólag a megyéből fogadnak háztartási hulladékot

A lécfalvi integrált hulladékgazdálkodási központba kizárólag Kovászna megyéből fogadnak háztartási hulladékot

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

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Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.

Kocsis Károly

2026. szeptember 29., 11:312026. szeptember 29., 11:31

Kovászna Megye Tanácsa költségvetés-módosítással 327 ezer lejt hagyott jóvá arra, hogy év végéig bérelt gépsorral és technológiai berendezéssel folytatódhasson a hulladékválogatás a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Erre azért van szükség, mert a létesítményben augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az addig ezt biztosító infrastruktúrát.

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Három nap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a lécfalvi hulladékgyűjtőnél
Három nap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a lécfalvi hulladékgyűjtőnél

Mintegy háromnapos beavatkozás után sikerült eloltani a lécfalvi hulladékgyűjtő központban vasárnap kitört tüzet. A tűzoltók folyamatosan, éjszaka is dolgoztak a tűzfészkek felszámolásán és a lángok újbóli fellobbanásának megakadályozásán.

Amint Tamás Sándor tanácselnök kiemelte, mindenképp szerették volna elkerülni a hulladékválogatás leállítását, illetve az ebből fakadó elbocsátásokat, és azt is szem előtt tartották, hogy ne kelljen emelni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás díját.

Nem lesz szükség elbocsátásokra sem Galéria

Nem lesz szükség elbocsájtásokra

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

Az elfogadott összeg 2026 végéig fedezi a bérleti díjat, remélhetőleg addig sikerül helyreállítani központ saját működési kapacitását.

Október 9-étől a háromszéki önkormányzat és a Réty község tulajdonában lévő EcoKov veszi át a lécfalvi integrált hulladékkezelő központ működtetését. Ezzel Kovászna megye az első az országban, ahol a hulladékgazdálkodás teljes láncát – a begyűjtéstől és szállítástól a válogatáson és komposztáláson át a lerakásig – önkormányzati tulajdonú cégek végzik. A létesítményt 2017 óta az Eco Bihor vállalat működtette, amelynek most lejár a szerződése. A megyében évente mintegy 60 ezer tonna háztartási hulladékot fogadnak, kizárólag a megyéből, ebből 20 ezer tonna komposztálható, illetve szelektíven gyűjtött hulladék.

Sportklubok támogatásáról is dönöttek

A megyei tanács arról is döntött, hogy a sporttörvény alapján, pályázati úton három sportklubot támogat összesen 1 125 205 lejjel:

  • a Kézdivásárhelyi Sportegyesület (KSE) kosárlabda-szakosztálya idén 300, jövőben pedig 600 ezer lejre számíthat felnőtt és ifjúsági csapatai országos bajnokságban való szerepléséhez;

  • harminckilenc év után a 3. ligába ismét feljutott Kovásznai Kárpátok 200 ezer (2026-ban 75, 2027-ben 125 ezer) lejt kap;

  • a Sepsiszentgyörgyi Iskolai Sportklub a birkózás népszerűsítését célzó programjára idén 11 202, jövőre 14 003, összesen tehát 25 205 lejt folyósítanak.

Az utóbbi kettő most részesül először megyei támogatásban.

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Az önkormányzati testület ugyanakkor elfogadta a zabolai Csipkés szabadidőközpont felújításához szükséges, frissített megvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki-gazdasági mutatókat is. A Művészeti és Népiskolával partnerségben megvalósítandó uniós pályázat révén lebontanák a tábor elavult épületeit, és helyükre egy pincével, földszinttel és tetőtérrel rendelkező újat húznának fel. A beruházás becsült értéke 22,4 millió lej.

Háromszék Környezetvédelem
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