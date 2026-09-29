Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után

Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.

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Kovászna Megye Tanácsa költségvetés-módosítással 327 ezer lejt hagyott jóvá arra, hogy év végéig bérelt gépsorral és technológiai berendezéssel folytatódhasson a hulladékválogatás a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Erre azért van szükség, mert a létesítményben augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az addig ezt biztosító infrastruktúrát.

korábban írtuk Három nap után sikerült teljesen eloltani a tüzet a lécfalvi hulladékgyűjtőnél Mintegy háromnapos beavatkozás után sikerült eloltani a lécfalvi hulladékgyűjtő központban vasárnap kitört tüzet. A tűzoltók folyamatosan, éjszaka is dolgoztak a tűzfészkek felszámolásán és a lángok újbóli fellobbanásának megakadályozásán.

Amint Tamás Sándor tanácselnök kiemelte, mindenképp szerették volna elkerülni a hulladékválogatás leállítását, illetve az ebből fakadó elbocsátásokat, és azt is szem előtt tartották, hogy ne kelljen emelni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás díját.