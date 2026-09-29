Nem állnak le a hulladék válogatásával a tűzvész után

A lécfalvi integrált hulladékgazdálkodási központba kizárólag Kovászna megyéből fogadnak háztartási hulladékot
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.
Kovászna Megye Tanácsa költségvetés-módosítással 327 ezer lejt hagyott jóvá arra, hogy év végéig bérelt gépsorral és technológiai berendezéssel folytatódhasson a hulladékválogatás a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Erre azért van szükség, mert a létesítményben augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az addig ezt biztosító infrastruktúrát.
Mintegy háromnapos beavatkozás után sikerült eloltani a lécfalvi hulladékgyűjtő központban vasárnap kitört tüzet. A tűzoltók folyamatosan, éjszaka is dolgoztak a tűzfészkek felszámolásán és a lángok újbóli fellobbanásának megakadályozásán.
Amint Tamás Sándor tanácselnök kiemelte, mindenképp szerették volna elkerülni a hulladékválogatás leállítását, illetve az ebből fakadó elbocsátásokat, és azt is szem előtt tartották, hogy ne kelljen emelni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás díját.
Nem lesz szükség elbocsájtásokra
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
Az elfogadott összeg 2026 végéig fedezi a bérleti díjat, remélhetőleg addig sikerül helyreállítani központ saját működési kapacitását.
Október 9-étől a háromszéki önkormányzat és a Réty község tulajdonában lévő EcoKov veszi át a lécfalvi integrált hulladékkezelő központ működtetését. Ezzel Kovászna megye az első az országban, ahol a hulladékgazdálkodás teljes láncát – a begyűjtéstől és szállítástól a válogatáson és komposztáláson át a lerakásig – önkormányzati tulajdonú cégek végzik. A létesítményt 2017 óta az Eco Bihor vállalat működtette, amelynek most lejár a szerződése. A megyében évente mintegy 60 ezer tonna háztartási hulladékot fogadnak, kizárólag a megyéből, ebből 20 ezer tonna komposztálható, illetve szelektíven gyűjtött hulladék.
A megyei tanács arról is döntött, hogy a sporttörvény alapján, pályázati úton három sportklubot támogat összesen 1 125 205 lejjel:
a Kézdivásárhelyi Sportegyesület (KSE) kosárlabda-szakosztálya idén 300, jövőben pedig 600 ezer lejre számíthat felnőtt és ifjúsági csapatai országos bajnokságban való szerepléséhez;
harminckilenc év után a 3. ligába ismét feljutott Kovásznai Kárpátok 200 ezer (2026-ban 75, 2027-ben 125 ezer) lejt kap;
a Sepsiszentgyörgyi Iskolai Sportklub a birkózás népszerűsítését célzó programjára idén 11 202, jövőre 14 003, összesen tehát 25 205 lejt folyósítanak.
Az utóbbi kettő most részesül először megyei támogatásban.
Az önkormányzati testület ugyanakkor elfogadta a zabolai Csipkés szabadidőközpont felújításához szükséges, frissített megvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki-gazdasági mutatókat is. A Művészeti és Népiskolával partnerségben megvalósítandó uniós pályázat révén lebontanák a tábor elavult épületeit, és helyükre egy pincével, földszinttel és tetőtérrel rendelkező újat húznának fel. A beruházás becsült értéke 22,4 millió lej.
Kürtőskalácsillat, vásári forgatag, gyermekprogramok, néptánc töltötte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő versenyszámában tizenhét csapat mérte össze tudását.
Gombásztúra, kiállítás, ételkóstoló, szakmai előadások és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket: szeptember 26-án és 27-én a VIII. Édes Ízek fesztivál keretében ismét megszervezik a hagyományos gombanapokat Sepsiszentgyörgyön.
Szeptember 25–27. között ismét a kürtőskalácsé lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában: pénteken kezdődik a VIII. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja.
Évtizedeken át rejtőző üvegnegatívok őrzik a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház egykori napfényműtermének emlékét. A páratlan fotóanyag hadtörténeti vonatkozású részét Préda Barna néprajzkutató dolgozta fel.
Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.
Gróf Mikó Imrét ábrázoló, eredetileg Kovásznára szánt alkotását a minap leplezték le Budapesten, közben városának is ajándékozott munkát. Vetró András azt mondja, nem tud tétlenül ülni, most éppen a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására készül.
Őrizetbe vettek egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit több kézdivásárhelyi lakásba való behatolással és autóból való lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi visszaeső bűnelkövető, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből.
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 51 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy súlyos bántalmazott egy 62 éves sepsiszentgyörgyi férfit.
Veterán traktorok felvonulásával, működő stabil motorok bemutatójával, kulturális programokkal és kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket szombaton a Csernátoni BuRRogtató 2026-os kiadásán.
A „zászlócsókolgatós” törvénytervezet ellen szólalt fel tegnap a parlamentben Miklós Zoltán képviselő, ám úgy tűnik, az AUR-nak nincs szándékában hátrálni. Sőt, sikerült PSD-s, illetve kisebbségi képviselőket is megnyernie az ügynek.
szóljon hozzá!