Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában

A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A G9 Székelyföldi Grafikai Biennálét szerdán nyitják meg 18 órától a Csíki Székely Múzeumban. A rendezvény idei témája, a Torzulás a kortárs világ vizuális és gondolati változásaira, a valóság törékenységére, valamint

A szervezők szerint a grafika nem csupán művészeti technika, hanem a jelen értelmezésének és a világra adott reflexióknak sajátos vizuális nyelve.

az elmúlt években pedig nemzetközi művészeti fórummá nőtte ki magát. A biennálé megnyitóját megelőzően 17 órakor az Egy és sokszoros című kiállítást is megnyitják.

Hirdetés

A tárlat a Kolozsvári Művészeti és Design Egyetem grafikai oktatásának sokszínűségét mutatja be, az egykori és jelenlegi tanárok, hallgatók, valamint Kolozsváron képzett művészek munkáin keresztül. A rézkarctól és litográfiától a fametszeten, szitanyomaton és linómetszeten át többféle grafikai technika jelenik meg.

A kiállítások november 29-ig látogathatók a Csíki Székely Múzeumban.