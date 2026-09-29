Kettős kiállításmegnyitóra készülnek Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.
A G9 Székelyföldi Grafikai Biennálét szerdán nyitják meg 18 órától a Csíki Székely Múzeumban. A rendezvény idei témája, a Torzulás a kortárs világ vizuális és gondolati változásaira, a valóság törékenységére, valamint
A szervezők szerint a grafika nem csupán művészeti technika, hanem a jelen értelmezésének és a világra adott reflexióknak sajátos vizuális nyelve.
az elmúlt években pedig nemzetközi művészeti fórummá nőtte ki magát. A biennálé megnyitóját megelőzően 17 órakor az Egy és sokszoros című kiállítást is megnyitják.
A tárlat a Kolozsvári Művészeti és Design Egyetem grafikai oktatásának sokszínűségét mutatja be, az egykori és jelenlegi tanárok, hallgatók, valamint Kolozsváron képzett művészek munkáin keresztül. A rézkarctól és litográfiától a fametszeten, szitanyomaton és linómetszeten át többféle grafikai technika jelenik meg.
A kiállítások november 29-ig látogathatók a Csíki Székely Múzeumban.
Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.
Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban pedig várhatóan jövő hét elején indul a fűtés. A szolgáltatást a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja a Goscom Rt.
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Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll.
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Javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás szeptember 22-én, kedden több csíkszeredai utcában.
A legmélyebbről indult, és székelyföldi viszonylatban – pláne ha nyugatra tekintünk – az egyik legmagasabb hőmérsékletet érte el Csíkszereda pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.
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