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Tíz horgász akadt fenn az ellenőrzésen, háromezer lejnyi bírságot osztottak ki

Volt, aki több botot használt a megengedettnél. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Volt, aki több botot használt a megengedettnél. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A halállomány és a vízi élővilág védelmében tartottak ellenőrzést a Maros-folyó mintegy 15 kilométeres szakaszán szeptember 27-én. Tíz szabálysértés miatt összesen 3000 lej értékben szabtak ki bírságot.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 29., 12:272026. szeptember 29., 12:27

2026. szeptember 29., 12:282026. szeptember 29., 12:28

Ellenőrzéseket tartottak a Maros-folyó mentén a Maros megyei rendőrök a radnóti rendőrség, az erdő és halállomány védelmével foglalkozó rendőrségi egység, valamint a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász-egyesület (AJVPS) munkatársainak közreműködésével. A hatóságok mintegy 15 kilométeres területet jártak be Marosorbó, Maroscsapó, Radnót és Maroslekence környékén.

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Az akció során harminc embert igazoltattak, és tíz esetben találtak szabálytalanságot. A horgászokat összesen 3000 lejre bírságolták a 2024/176-os, a halászatról és a vízi élővilág védelméről szóló törvény alapján.

A rendőrök többek között olyan eseteket állapítottak meg, amikor

  • nem tartották be a horgászengedélyben előírt feltételeket,

  • illetve engedély nélkül folytattak szabadidős horgászatot.

Olyan horgászt is találtak, aki folyóvízen a gát alatti 500 méteres szakaszon horgászott, illetve olyat is, aki a törvényben megengedettnél több horgászbotot használt.

A rendőrség közlése szerint a hasonló ellenőrzéseket a következő időszakban is folytatják az illegális horgászat visszaszorítása és a vízi élővilág védelme érdekében.

Marosszék Rendőrség Környezetvédelem
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