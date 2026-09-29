Tíz horgász akadt fenn az ellenőrzésen, háromezer lejnyi bírságot osztottak ki

Volt, aki több botot használt a megengedettnél. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A halállomány és a vízi élővilág védelmében tartottak ellenőrzést a Maros-folyó mintegy 15 kilométeres szakaszán szeptember 27-én. Tíz szabálysértés miatt összesen 3000 lej értékben szabtak ki bírságot.
2026. szeptember 29., 12:272026. szeptember 29., 12:27
2026. szeptember 29., 12:282026. szeptember 29., 12:28
Ellenőrzéseket tartottak a Maros-folyó mentén a Maros megyei rendőrök a radnóti rendőrség, az erdő és halállomány védelmével foglalkozó rendőrségi egység, valamint a Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász-egyesület (AJVPS) munkatársainak közreműködésével. A hatóságok mintegy 15 kilométeres területet jártak be Marosorbó, Maroscsapó, Radnót és Maroslekence környékén.
Az akció során harminc embert igazoltattak, és tíz esetben találtak szabálytalanságot. A horgászokat összesen 3000 lejre bírságolták a 2024/176-os, a halászatról és a vízi élővilág védelméről szóló törvény alapján.
A rendőrök többek között olyan eseteket állapítottak meg, amikor
nem tartották be a horgászengedélyben előírt feltételeket,
illetve engedély nélkül folytattak szabadidős horgászatot.
Olyan horgászt is találtak, aki folyóvízen a gát alatti 500 méteres szakaszon horgászott, illetve olyat is, aki a törvényben megengedettnél több horgászbotot használt.
A rendőrség közlése szerint a hasonló ellenőrzéseket a következő időszakban is folytatják az illegális horgászat visszaszorítása és a vízi élővilág védelme érdekében.
Azonosították a férfit, akinek a holttestére pénteken találtak rá Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban.
Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.
Szász millió euróra rugó tervek vannak a fiókban, pénzhiány miatt – válaszolta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke arra a felvetésre, hogy miért nem történt előrelépés a Nagyernye és Szászrégen közötti gyorsforgalmi út megépítésében.
Átfogó ellenőrzést tartottak vasárnap délután a Maros megyei közlekedési rendőrök a 15-ös számú országúton a közlekedésbiztonság növelésének és a balesetek megelőzésének céljából.
A Könyvtárak Éjszakája alkalmából október 2-án, pénteken változatos programokkal várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka. Az események mindegyikén ingyenes a részvétel.
Létrehoznak egy-egy védett központot az ország összes megyéjében a családon belüli erőszak áldozatainak. A Maros megyei tanácsosok megszavazták az ehhez szükséges önrész biztosítását a Venus II. program keretében.
Elhunyt személyt találtak egy használaton kívüli kazánházban Marosvásárhelyen.
Mentőegységeket, köztük hegyimentőket riasztottak egy súlyos balesethez szombaton délután a Maros megyei Nyárádremete közelébe, egy nehezen megközelíthető területre.
Ötvenháromezer lej értékben szabtak ki bírságot a Maros megyei rendőrök két, faanyagot szállító autó tulajdonosára.
Az állatok világnapján interaktív foglalkozásokat szervez a marosvásárhelyi állatkert. A látogatóknak arról beszélnek a szakemberek, hogy hogyan készülnek az állatok a télre, és látványetetések is lesznek.
szóljon hozzá!