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Lezárhatják a bankszámlájukat azoknak, akik tartoznak a helyi adókkal

Az év eleji jó adófizetési kedv kitartott egész évben • Fotó: Haáz Vince

Az év eleji jó adófizetési kedv kitartott egész évben

Fotó: Haáz Vince

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Lejár szeptember 30-án az éves adóbefizetés második határideje, október elsejétől pedig büntetőkamatot számítanak fel Marosvásárhelyen. A tartozóknak október végétől fizetési felszólítást küldenek, novemberben pedig kényszervégrehajtás is indulhat.

Simon Virág

2026. szeptember 29., 13:492026. szeptember 29., 13:49

Szeptember 30-án lejár az éves adóbefizetés második határideje, és a polgármesteri hivatal szakosztályai elkészítik a kimutatásokat. Ezekből kiderül, hogy a magánszemélyek és a cégek milyen mértékben tettek eleget kötelezettségeiknek, és fizették ki a helyi adókat, illetve illetékeket.

Meglepően jól fizettek

Marosvásárhelyen, mint Szövérfi László, a helyi adóügyi osztály vezetője a Székelyhonnak elmondta, idén különösen nagy arányban fizették be az adókat a magánszemélyek és a cégek is. „Meglepődve tapasztaltuk, hogy az év eleji bizonytalanság, bejelentett tiltakozások és változások ellenére

Idézet
a marosvásárhelyiek mintegy 85 százaléka kifizette az épület-, terület- és gépkocsiadót. A cégek aránya is hasonló,

ami jónak mondható, különösen úgy, hogy idén mindenkinek nehéz éve volt. Ez év végéig el fogja érni a kilencven százalékot, ami jónak mondható.

Idézet
Szerdán éjfélig lehet határidőn belül törleszteni a kirótt összegeket, október elsejétől büntetőkamatot számítunk fel.

Ez minden megkezdett hónap esetén az összeg 1 százaléka, ami sok esetben jelentős.”

Online és automatáknál is lehet adót fizetni • Fotó: Haáz Vince Galéria

Online és automatáknál is lehet adót fizetni

Fotó: Haáz Vince

Figyelmeztetés és behajtás

Megkérdeztük, mi történik a határidő lejárta után. Az illetékes elmondta, hogy október végétől kézbesítik a fizetési felszólításokat. Van, amikor levelet küldenek a lakóknak, de az sem ritka, hogy telefonos üzenetben figyelmeztetik őket arra, hogy elmaradásuk van. Ezek után sokan még fizetnek.

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Novemberben már a kényszervégrehajtások következnek. Ez azt jelenti, hogy

azoknak, akik el vannak maradva, lezárhatják a bankszámlájukat a rajta lévő teljes összeggel, vagy kérvényezhetik a munkaadójuknál, hogy a fizetésükből vonja le az elmaradást.

Megtudtuk, hogy nemcsak az adókat és illetékeket hajtják be ily módon, hanem egyéb büntetéseket, bírságokat is, például a parkolási díj elmulasztása miatt kiróttakat vagy a gyorshajtás miattiakat. Ilyenből is több száz érkezik a marosvásárhelyi hivatal adóügyi osztályára, igaz, több mint felét időben, 15 napon belül kifizetik, hiszen addig a feltüntetett összeg felét kell törleszteni.

Először figyelmeztetnek az adóhátralékra • Fotó: Haáz Vince Galéria

Először figyelmeztetnek az adóhátralékra

Fotó: Haáz Vince

Szövérfi László szerint fontos tudnivaló, hogy

az adókat és illetékeket részletben is ki lehet fizetni.

„Sokan azt mondják, hogy nem fizetek, mert nincs ezer lejem, de ha kifizet háromszáz lejt egyik hónapban és ugyanannyit a másikban, akkor az már fontos előrelépés. Ki kell használni ezt a lehetőséget is.”

Marad a bizonytalanság?

Megkérdeztük az illetékest, mire számíthatunk a jövő évi adókkal és illetékekkel kapcsolatban. Mint megtudtuk, készül már a tervezet, amelyet majd a tanácsosok elé terjesztenek szavazásra. De sok a bizonytalanság, és fontos lenne, hogy legyen az országnak kormánya, amelynek tagjai eldöntik, mi legyen a helyi adókkal és illetékekkel. Például

jelenleg a törvényben nincs megszabva, hogy kötelező módon kell az infláció mértékével növelni a helyi kötelezettségeket.

Így a polgármesteri hivatalok szakemberei nem tudják, hogy ezt hozzá kell-e adni, vagy sem. Mint ismert, korábban kötelező volt ezt megtenni. Szövérfi László szerint nagyon jó lenne, ha időben lehetne tudni, hogy mekkora az adók és illetékek mértéke, és nem menet közben kellene megváltoztatni, ahogy idén is történt.

Marosszék Marosvásárhely Adózás
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