Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit

Képünk illusztráció
Fotó: Facebook/Poliția Română
Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.
Egy kutya szándékos bántalmazásával és jogosulatlan fegyver használattal gyanúsítanak egy 50 éves, kászonaltízi férfit, akit a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság állatvédelmi osztályának munkatársai hétfőn őrizetbe vettek.
A rendőrség tájékoztatása szerint az eset szeptember 20-án történt. A nyomozás során megállapították, hogy a férfi a szomszédja kutyájának nyakán okozott sérüléseket egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. A fegyvert a férfi legálisan birtokolta.
ahogyan azt a 295/2004-es számú törvény előírja. Emellett kiegészítő intézkedésként visszavonták a fegyverek és lőszerek birtoklására, viselésére és használatára vonatkozó jogát, az érintett fegyvert pedig a rendőrök lefoglalták. A meglőtt kutyát megműtötték.
Az esettel kapcsolatban ügyészi irányítás mellett folyik tovább a nyomozás a férfi ellen, szándékos állatkínzás és jogosulatlan fegyverhasználat miatt. A rendőrség arra figyelmezteti a fegyvertartókat, hogy az ilyen eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően és a törvényi előírások betartásával használják.
A torzulás témája köré épül a kilencedik Székelyföldi Grafikai Biennálé, amelyet szerdán nyitnak meg a csíkszeredai Mikó-várban. A rendezvényhez kapcsolódóan az Egy és sokszoros című kiállítás is megnyílik.
Pályázati pénzből újítanák fel a Csík Területi RMDSZ csíkszeredai székházát, és turisztikai irodává alakítanák át. A felújítást már 2022-ben tervbe vették, akkor 2,5 millió lejre becsülték annak értékét, az aktualizált költsége 7,1 millió lej.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Töltik lágyított vízzel a csíkszeredai távhőrendszert, a tömbházakban pedig várhatóan jövő hét elején indul a fűtés. A szolgáltatást a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja a Goscom Rt.
Egy órán át garázdálkodott egy ismeretlen elkövető a csíkzsögödi MCRacing autóbontó udvarán: autószállítókat tört össze, járműveket rongált meg, áttörte a kerítést, majd egy forgalomból kivont autóval hajtott el.
Felújítaná és új épületrésszel bővítené a csíkszeredai önkormányzat a Márton Áron utca 50. szám alatti épületet, ahol inkubátorházat alakítanának ki. A közel 17,9 millió lejes beruházás tervei elkészültek, a megvalósításra 24 hónapot irányoztak elő.
Megnyitották pénteken Karcfalván a III. Aktív Székelyföld Konferenciát, amelynek középpontjában az egészségben eltöltött hosszú élet, az aktív életmód és a közösségek szerepe áll.
Rendhagyó történelemórák, dokumentumfilm, fotókiállítás és diákprogramok is szerepelnek a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa által szervezett emlékév rendezvényei között az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás szeptember 22-én, kedden több csíkszeredai utcában.
A legmélyebbről indult, és székelyföldi viszonylatban – pláne ha nyugatra tekintünk – az egyik legmagasabb hőmérsékletet érte el Csíkszereda pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.
szóljon hozzá!