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Kutyát sebesített meg fegyverrel, őrizetbe vették a férfit

Képünk illusztráció • Fotó: Facebook/Poliția Română

Képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Poliția Română

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Egy 50 éves, kászonaltízi férfit őrizetbe vettek, miután a rendőrség szerint egy szomszédja kutyájának nyaki sérüléseket okozott egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. Az állatot meg kellett műteni.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 14:212026. szeptember 29., 14:21

Egy kutya szándékos bántalmazásával és jogosulatlan fegyver használattal gyanúsítanak egy 50 éves, kászonaltízi férfit, akit a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság állatvédelmi osztályának munkatársai hétfőn őrizetbe vettek.

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A rendőrség tájékoztatása szerint az eset szeptember 20-án történt. A nyomozás során megállapították, hogy a férfi a szomszédja kutyájának nyakán okozott sérüléseket egy engedélyköteles, nem halálos fegyverrel. A fegyvert a férfi legálisan birtokolta.

A férfit 5000 lejre bírságolták, mert nem jelentette haladéktalanul a fegyver használatát,

ahogyan azt a 295/2004-es számú törvény előírja. Emellett kiegészítő intézkedésként visszavonták a fegyverek és lőszerek birtoklására, viselésére és használatára vonatkozó jogát, az érintett fegyvert pedig a rendőrök lefoglalták. A meglőtt kutyát megműtötték.

Az esettel kapcsolatban ügyészi irányítás mellett folyik tovább a nyomozás a férfi ellen, szándékos állatkínzás és jogosulatlan fegyverhasználat miatt. A rendőrség arra figyelmezteti a fegyvertartókat, hogy az ilyen eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően és a törvényi előírások betartásával használják.

Csíkszék
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