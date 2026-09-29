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A romániai fiatalok több mint 60 százaléka túlzsúfolt lakásban él

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Tavaly az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti fiatalok 26,9 százaléka élt túlzsúfolt lakásban, a legmagasabb arányokat Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta ezen a téren – közölte kedden az Eurostat.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 16:362026. szeptember 29., 16:36

2026. szeptember 29., 17:002026. szeptember 29., 17:00

Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint a fiatal, 15 és 29 év közötti korosztály esetében a túlzsúfoltsági ráta 10,1 százalékponttal volt magasabb, mint a teljes népesség esetében (16,8 százalék).

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A túlzsúfoltság aránya a kor előrehaladtával csökken: 30,1 százalék volt a 15-19 évesek, 28,7 százalék a 20-24 évesek és 21,8 százalék a 25-29 évesek körében – számol be az Agerpres.

A 15-29 éves fiatalok körében Romániában (60,4 százalék), Lettországban (54,9 százalék) és Bulgáriában (52,8 százalék) jegyezték a legmagasabb túlzsúfoltsági arányt, míg a legalacsonyabbat Cipruson (3,5 százalék), Írországban (7,4 százalék) és Máltán (7,7 százalék).

Három tagállamban legalább 20 százalékpontos különbség mutatkozott a fiatalok és a teljes népesség túlzsúfoltsági aránya között: Bulgáriában (52,8 százalék a fiatalok körében szemben a teljes népesség 32,5 százalékával), Görögországban (48,4 százalék szemben a 28,3 százalékkal) és Romániában (60,4 százalék szemben a 40,4 százalékkal).

Belföld
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