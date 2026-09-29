A szenátus elnöke már pedzegeti, hogy nem kizárt az előrehozott választások lehetősége, ha a Mureșan-kormány nem kap bizalmat

Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint nem szabad kizárni az előrehozott választások lehetőségét, ha a parlament szerdán nem szavaz bizalmat a Siegfried Mureșan által javasolt kormánynak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A miniszterelnök-helyettesi és belügyminiszteri tisztségre jelölt liberális politikus kedden közölte: ebben az esetben az államfőnek figyelembe kell vennie „a politikai realitást és a lehetséges többségeket”. Megítélése szerint

jelenleg nem körvonalazódik olyan többség, amely kormányt tudna alakítani, az előre hozott választások pedig tisztázhatnák a helyzetet.

Abrudean elismerte, hogy egy új választás bizonytalanságot és instabilitást okozna, de szerinte a működőképes kormány tartós hiánya még nagyobb bizonytalansághoz vezetne.

Hirdetés

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a parlament feloszlatásáról vagy egy újabb miniszterelnök-jelölt megnevezéséről az államfő dönt.

A szenátusi elnök ugyanakkor nem zárta ki azt sem, hogy