A szenátus elnöke már pedzegeti, hogy nem kizárt az előrehozott választások lehetősége, ha a Mureșan-kormány nem kap bizalmat

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Fotó: Tuchiluș Alex
Mircea Abrudean szenátusi elnök szerint nem szabad kizárni az előrehozott választások lehetőségét, ha a parlament szerdán nem szavaz bizalmat a Siegfried Mureșan által javasolt kormánynak.
2026. szeptember 29., 16:582026. szeptember 29., 16:58
2026. szeptember 29., 16:592026. szeptember 29., 16:59
A miniszterelnök-helyettesi és belügyminiszteri tisztségre jelölt liberális politikus kedden közölte: ebben az esetben az államfőnek figyelembe kell vennie „a politikai realitást és a lehetséges többségeket”. Megítélése szerint
Abrudean elismerte, hogy egy új választás bizonytalanságot és instabilitást okozna, de szerinte a működőképes kormány tartós hiánya még nagyobb bizonytalansághoz vezetne.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a parlament feloszlatásáról vagy egy újabb miniszterelnök-jelölt megnevezéséről az államfő dönt.
A szenátusi elnök ugyanakkor nem zárta ki azt sem, hogy
Közölte azonban, erről szóló pártvezetői egyeztetésen nem vett részt.
Abrudean rámutatott, a nyilatkozatok alapján a Mureșan-kormánynak nincs meg a beiktatásához szükséges támogatottsága, a tényleges erőviszonyok azonban csak a szerdai szavazáson derülnek ki. Egy esetleges PSD-AUR-többségről ezért egyelőre nem kívánt találgatásokba bocsátkozni.
Alexandru Muraru liberális képviselő hétfőn azt nyilatkozta, hogy a PNL az alkotmánybírósághoz fordulhat, ha a Mureșan-kormány esetleges elutasítása után Nicușor Dan államfő nem oszlatja fel a parlamentet az előre hozott választások kiírásához.
A parlament két háza szerdai együttes ülésén szavaz a Mureșan-kormányról. A kabinet beiktatásához 233 támogató szavazatra lenne szükség.
Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.
Nicușor Dan államfő kedden kijelentette, elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, de véleménye szerint az előre hozott választások nem jelentenek megoldást.
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