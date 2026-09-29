Órákon át tanácskoztak, mégsem jutottak dűlőre a bírák Georgescu ügyében

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
A bukaresti ítélőtábla két bírája kedden nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről Călin Georgescu ügyében.
A két bíró, Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry és Cristina Grecu, eltérő állásponton volt az ügyben, amelyben a volt államelnökjelöltet egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. Ennek következtében a bíróság háromtagúra bővített tanácsban tárgyalja újra az ügyet, hogy többségi döntést hozhassanak – írja az Agerpres.
A nem nyilvános tárgyalás kedden reggel zajlott Călin Georgescu jelenlétében, azonban
Călin Georgescut múlt hét elején vette 24 órára őrizetbe Ionel Rusen üzletemberrel együtt a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szervezett bűnözői csoport létrehozása és súlyos következményekkel járó csalás bűntettének gyanújával.
A bukaresti bíróság egyik bírája elutasította a DIICOT ügyészeinek Călin Georgescu vizsgálati fogságba helyezésére vonatkozó kérését, és 60 napos bírósági felügyelet alá helyezte a korábbi elnökjelöltet. Az ítélet ellen a DIICOT-ügyészek és a két gyanúsított is fellebbezett.
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A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt harmincnapos előzetes letartóztatását.
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