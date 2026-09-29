Órákon át tanácskoztak, mégsem jutottak dűlőre a bírák Georgescu ügyében

A bukaresti ítélőtábla két bírája kedden nem tudott egyezségre jutni a kiszabandó kényszerintézkedésekről Călin Georgescu ügyében.

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A két bíró, Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry és Cristina Grecu, eltérő állásponton volt az ügyben, amelyben a volt államelnökjelöltet egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. Ennek következtében a bíróság háromtagúra bővített tanácsban tárgyalja újra az ügyet, hogy többségi döntést hozhassanak – írja az Agerpres.

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A nem nyilvános tárgyalás kedden reggel zajlott Călin Georgescu jelenlétében, azonban