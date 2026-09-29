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Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.

Bodor Tünde

2026. szeptember 29., 17:582026. szeptember 29., 17:58

A sokak mindennapi életét ellehetetlenítő, túlszaporodott medveállomány szabályozása tovább már nem halasztható. A törvényre égető szükség van, mert az emberélet védelme az elsődleges cél – hangsúlyozta Ráduly István, Kovászna megye prefektusa szeptemberi sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra is, hogy

a nagyvad idén két emberre támadt rá a megyében, az egyik áldozat életét vesztette.

A medvekárok száma is jelentős: tavaly 307 esetet jelentettek, az okozott kárt pedig 1 millió lejre becsülték.

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Kovászna megyében lakott településen látott medve miatt 2026 első nyolc hónapjában háromszáz hívást jegyeztek a 112-es segélyhívó számon.

A legtöbb bejelentés – szám szerint 26 – Sepsiszentgyörgyről, illetve a hozzá tartozó településekről érkezett.

Csak júniusban 121, medveészlelésre vonatkozó hívás futott be a megye területéről.

Mindezek miatt sürgős lenne a medveállomány szabályozása, de

az idő rövidsége valószínűleg nem lehet majd kilőni a megelőzési kvótában Kovászna megyének jóváhagyott 86 medvét

– vélekedett a prefektus. Idén eddig a beavatkozási kvóta keretében 30 medve került puskavégre Háromszéken, 16-ot pedig áthelyeztek.

Ráduly István, Kovászna megye prefektusa • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ráduly István, Kovászna megye prefektusa

Fotó: Tuchiluș Alex

A korábbi kilövési kvótát megduplázó törvényt, amely szerint a körülbelül 12 ezres országos állományból 859 példányt megelőzési céllal, 110-et pedig beavatkozási folyamatban lehet kilőni, áprilisban szavazta meg a parlament. Az államfő azonban alkotmányossági óvást emelt a jogszabály ellen, majd miután a taláros testület elutasította a keresetét, visszaküldte a törvényt újratárgyalásra a parlamentnek, amely változatlan formában ismét elfogadta.

Két PNRR-beruházás nem készült el időben

A prefektus havi sajtótájékoztatóján terítékre kerültek az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott Kovászna megyei beruházások is, pontosabban azok, amelyeket a kormányhivatal nyomon követett, és amelyek kivitelezését a települések önkormányzatai, illetve a megyei tanács menedzselte. Ilyen pályázatból 167 van a megyében: 121 a városi és községi önkormányzatoké, 46 a megyei tanácsé.

Mindössze két pályázat lezárását kellett halasztani, ezeket az augusztus 31-i határidő utáni 120 napban kell véglegesíteni.

Mindent összevetve a megye nagyon jól kihasználta a PNRR-program által nyújtott lehetőségeket – vélekedett a prefektus.

Ne hagyjuk utolsó pillanatra a személyi igazolvány cseréjét

Ráduly István felhívta a figyelmet arra is, hogy az elektronikus személyi igazolvány ingyenes kibocsátásának határidejét meghatározatlan időre meghosszabbították. Ugyanakkor azt ajánlotta a polgároknak, hogy

ne várják meg a régi típusú személyi igazolványok érvényességének végső határidejét, 2031 augusztusát.

Mint mondta, megismétlődhet az a helyzet, ami néhány éve a jogosítványokkal fordult elő: sok dokumentum szinte azonos időpontban járt le, és előfordult, hogy akiknek sürgősen kellett az új jogosítvány, már nem kaptak időpontot a cserére a hivatalban.

Az elektronikus személyi kártyát Kovászna megye városaiban (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton és Bodzafordulón), illetve Gelencén, Ozsdolán és Zágonbárkányban lehet igényelni.

Október 5-én 10 órától a Nép Ügyvédje tart meghallgatást a prefektúra épületében. Erre a 0267 315 444-es telefonszámon, vagy a brassói területi irodánál, a 0268 471 100-as telefonszámon lehet bejelentkezni.

Háromszék medve
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