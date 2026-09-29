Napokon belül hatályba léphet a medvekilövési kvótát megduplázó törvény

Fotó: Olti Angyalka
Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.
A sokak mindennapi életét ellehetetlenítő, túlszaporodott medveállomány szabályozása tovább már nem halasztható. A törvényre égető szükség van, mert az emberélet védelme az elsődleges cél – hangsúlyozta Ráduly István, Kovászna megye prefektusa szeptemberi sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett arra is, hogy
A medvekárok száma is jelentős: tavaly 307 esetet jelentettek, az okozott kárt pedig 1 millió lejre becsülték.
Kovászna megyében lakott településen látott medve miatt 2026 első nyolc hónapjában háromszáz hívást jegyeztek a 112-es segélyhívó számon.
Csak júniusban 121, medveészlelésre vonatkozó hívás futott be a megye területéről.
Mindezek miatt sürgős lenne a medveállomány szabályozása, de
– vélekedett a prefektus. Idén eddig a beavatkozási kvóta keretében 30 medve került puskavégre Háromszéken, 16-ot pedig áthelyeztek.
Ráduly István, Kovászna megye prefektusa
Fotó: Tuchiluș Alex
A korábbi kilövési kvótát megduplázó törvényt, amely szerint a körülbelül 12 ezres országos állományból 859 példányt megelőzési céllal, 110-et pedig beavatkozási folyamatban lehet kilőni, áprilisban szavazta meg a parlament. Az államfő azonban alkotmányossági óvást emelt a jogszabály ellen, majd miután a taláros testület elutasította a keresetét, visszaküldte a törvényt újratárgyalásra a parlamentnek, amely változatlan formában ismét elfogadta.
A prefektus havi sajtótájékoztatóján terítékre kerültek az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozott Kovászna megyei beruházások is, pontosabban azok, amelyeket a kormányhivatal nyomon követett, és amelyek kivitelezését a települések önkormányzatai, illetve a megyei tanács menedzselte. Ilyen pályázatból 167 van a megyében: 121 a városi és községi önkormányzatoké, 46 a megyei tanácsé.
Mindent összevetve a megye nagyon jól kihasználta a PNRR-program által nyújtott lehetőségeket – vélekedett a prefektus.
Ráduly István felhívta a figyelmet arra is, hogy az elektronikus személyi igazolvány ingyenes kibocsátásának határidejét meghatározatlan időre meghosszabbították. Ugyanakkor azt ajánlotta a polgároknak, hogy
Mint mondta, megismétlődhet az a helyzet, ami néhány éve a jogosítványokkal fordult elő: sok dokumentum szinte azonos időpontban járt le, és előfordult, hogy akiknek sürgősen kellett az új jogosítvány, már nem kaptak időpontot a cserére a hivatalban.
Az elektronikus személyi kártyát Kovászna megye városaiban (Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton és Bodzafordulón), illetve Gelencén, Ozsdolán és Zágonbárkányban lehet igényelni.
Október 5-én 10 órától a Nép Ügyvédje tart meghallgatást a prefektúra épületében. Erre a 0267 315 444-es telefonszámon, vagy a brassói területi irodánál, a 0268 471 100-as telefonszámon lehet bejelentkezni.
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