Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen

Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.

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Egy macska megmentéséhez riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, az állat ugyanis egy magas víztorony tetején rekedt. A Kovászna megyei rendőrség a Székelyhon érdeklődésére mindössze annyit közölt, hogy a helyszínre érkező tűzoltók beavatkozása sikerrel zárult. A macskát biztonságosan lehozták a toronyról, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.

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Az esetről egy helybéli videót is közzétett a Facebook közösségi oldalon, az elhangzottak szerint a kismacska már napok óta ott volt a víztorony tetején, és csak találgatni tudták, hogy kerülhetett olyan magasba.