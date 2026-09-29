Víztorony tetején rekedt macskát mentettek a tűzoltók Kézdivásárhelyen

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Fotó: László Ildikó
Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.
2026. szeptember 29., 15:282026. szeptember 29., 15:28
2026. szeptember 29., 15:292026. szeptember 29., 15:29
Egy macska megmentéséhez riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, az állat ugyanis egy magas víztorony tetején rekedt. A Kovászna megyei rendőrség a Székelyhon érdeklődésére mindössze annyit közölt, hogy a helyszínre érkező tűzoltók beavatkozása sikerrel zárult. A macskát biztonságosan lehozták a toronyról, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.
Az esetről egy helybéli videót is közzétett a Facebook közösségi oldalon, az elhangzottak szerint a kismacska már napok óta ott volt a víztorony tetején, és csak találgatni tudták, hogy kerülhetett olyan magasba.
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