Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának

Abban bíznak, hogy hosszútávon megtérülne Csíkszereda 10,5 millió lejes önrésze a napelempark-os pályázatban, amelynek összköltsége 21,6 millió lej

Fotovoltaikus park létrehozására pályázik Csíkszereda a Környezetvédelmi Alaphoz. A több mint 21 millió lejes beruházást a majdani ipari park elején valósítanák meg, és elsősorban a város közvilágításának energiaigényét fedeznék vele.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 29., 15:582026. szeptember 29., 15:58 2026. szeptember 29., 16:362026. szeptember 29., 16:36

Rendkívüli tanácsülésen hagyta jóvá kedden Csíkszereda önkormányzati képviselő-testülete a fotovoltaikus park megvalósíthatósági tanulmányát (DALI). A városvezetés azért hívta össze az ülést, mert egy nappal korábban, szeptember 28-án megnyílt a pályázati lehetőség a Környezetvédelmi Alaphoz, így

sürgőssé vált, hogy a dokumentációt minél hamarabb benyújtsák.

A rendelkezésre álló közel 670 millió lejes keretösszegből már az első nap 230 millió lejnyi összegre nyújtottak be pályázatot az országból. Hirdetés Bors Béla alpolgármester elmondása szerint egész évben készültek a kiírásra, amelynek feltételei menet közben többször változtak. A nemrég megjelent végleges útmutatóban ugyanakkor egy fontos korlátozás is megjelent:

egy termelési pont teljesítménye nem haladhatja meg a 400 kilowattot.

„Ennek függvényében a jelenlegi közel 1,6 megawattnyi fogyasztást négyfelé osztottuk” – magyarázta Bors Béla. A tervezett rendszer összteljesítménye ugyanis 1597 kilowatt, azaz közel 1,6 megawatt. Az alpolgármester szerint

eredetileg nagyobb rendszert szerettek volna kialakítani,

amely például a Csíki Csobbanó vagy az Erőss Zsolt Aréna energiafogyasztásának csökkentését is segíthette volna.

Csíkszereda évi közvilágítás-fogyasztása közel egy megawatt Fotó: Pinti Attila

A pályázati feltételek miatt azonban csak azok a fogyasztási pontok jöhettek szóba, amelyeknél a villanyszámla közvetlenül a városháza nevére érkezik. Így

a város saját épületei mellett elsősorban a közvilágítás fogyasztását célozzák meg.

„Nekünk a közvilágítás jelent nagyobb fogyasztást, hiszen évi közel egy megawatt a közvilágítás fogyasztása” – mondta. Hozzátette, hogy a városháza teljes villanyszámlája évente több mint 3 millió lejt tesz ki. Közel huszonkét millió lejes beruházásról van szó A teljes beruházás becsült értéke 21,6 millió lej, amelyből 11,1 millió lej elszámolható költség, 10,5 millió lejt pedig a városnak kell előteremtenie. „Az tény és való, hogy közel felét a városnak kell biztosítania, de

ha azt nézzük, hogy évente 3–4 millió lejes a város évi villanyszámlája, akkor hosszú távon mindenképpen megéri, és visszafordul ez az önrész

– magyarázta Bors Béla. A fotovoltaikus parkot egyébként

a leendő taplocai ipari park elején alakítanák ki.

Fotó: Borbély Fanni

A tervezők 21 hónapos megvalósítási idővel számolnak. A rendszerhez tárolókapacitást is társítanának, hogy a napközben megtermelt energiát később, például a közvilágítás működtetésére is felhasználhassák. Bors Béla szerint

a beruházásnak akkor is lenne jelentősége, ha a pályázat nem járna sikerrel,