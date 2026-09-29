Napelemparkból biztosítanák a csíkszeredai közvilágítást, így milliókat spórolnának

Abban bíznak, hogy hosszútávon megtérülne Csíkszereda 10,5 millió lejes önrésze a napelempark-os pályázatban, amelynek összköltsége 21,6 millió lej
Fotó: Borbély Fanni
Fotovoltaikus park létrehozására pályázik Csíkszereda a Környezetvédelmi Alaphoz. A több mint 21 millió lejes beruházást a majdani ipari park elején valósítanák meg, és elsősorban a város közvilágításának energiaigényét fedeznék vele.
2026. szeptember 29., 15:582026. szeptember 29., 15:58
2026. szeptember 29., 16:362026. szeptember 29., 16:36
Rendkívüli tanácsülésen hagyta jóvá kedden Csíkszereda önkormányzati képviselő-testülete a fotovoltaikus park megvalósíthatósági tanulmányát (DALI). A városvezetés azért hívta össze az ülést, mert egy nappal korábban, szeptember 28-án megnyílt a pályázati lehetőség a Környezetvédelmi Alaphoz, így
A rendelkezésre álló közel 670 millió lejes keretösszegből már az első nap 230 millió lejnyi összegre nyújtottak be pályázatot az országból.
Bors Béla alpolgármester elmondása szerint egész évben készültek a kiírásra, amelynek feltételei menet közben többször változtak. A nemrég megjelent végleges útmutatóban ugyanakkor egy fontos korlátozás is megjelent:
„Ennek függvényében a jelenlegi közel 1,6 megawattnyi fogyasztást négyfelé osztottuk” – magyarázta Bors Béla. A tervezett rendszer összteljesítménye ugyanis 1597 kilowatt, azaz közel 1,6 megawatt. Az alpolgármester szerint
amely például a Csíki Csobbanó vagy az Erőss Zsolt Aréna energiafogyasztásának csökkentését is segíthette volna.
Csíkszereda évi közvilágítás-fogyasztása közel egy megawatt
Fotó: Pinti Attila
A pályázati feltételek miatt azonban csak azok a fogyasztási pontok jöhettek szóba, amelyeknél a villanyszámla közvetlenül a városháza nevére érkezik. Így
„Nekünk a közvilágítás jelent nagyobb fogyasztást, hiszen évi közel egy megawatt a közvilágítás fogyasztása” – mondta. Hozzátette, hogy a városháza teljes villanyszámlája évente több mint 3 millió lejt tesz ki.
A teljes beruházás becsült értéke 21,6 millió lej, amelyből 11,1 millió lej elszámolható költség, 10,5 millió lejt pedig a városnak kell előteremtenie. „Az tény és való, hogy közel felét a városnak kell biztosítania, de
– magyarázta Bors Béla. A fotovoltaikus parkot egyébként
Fotó: Borbély Fanni
A tervezők 21 hónapos megvalósítási idővel számolnak. A rendszerhez tárolókapacitást is társítanának, hogy a napközben megtermelt energiát később, például a közvilágítás működtetésére is felhasználhassák. Bors Béla szerint
hiszen a város rendelkezne a teljes műszaki dokumentációval. „Ha ez meg is tud valósulni, a fotovoltaikus park akár nagyságrendileg is egy elég nagy terhet tudna levenni a városról” – fogalmazott.
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