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Cseke Attila szerint a parlament nem fog bizalmat szavazni a Mureșan-kormánynak

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 09:502026. szeptember 30., 09:50

Cseke, aki a Mureșan-kormány fejlesztési és közigazgatási miniszterjelöltje is, a szakbizottsági meghallgatása után nyilatkozott a parlamentben az újságíróknak, akik a kormány beiktatási esélyeiről kérdezték – számol be az Agerpres.

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Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.

Arra a kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és RMDSZ közösen alakítson kormányt, az RMDSZ politikusa azt válaszolta, hogy ha a szerdai szavazás valóban úgy alakul, ahogyan azt a parlamenti frakciók eddigi nyilatkozatai előre vetítették, akkor

a Mureșan-kormány megbukik, és Nicușor Dan államelnök új miniszterelnök-jelöltet jelölhet ki.

„Az RMDSZ továbbra is azon az állásponton van, amit májusban leszögezett:

Idézet
a legjobb megoldás az lenne, ha helyreállítjuk a négy pártból álló koalíciót, amely április végéig kormányzott”

– mondta Cseke, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ számára egy PSD-RMDSZ-kormány „jelenleg nem egy kivitelezhető alternatíva”.

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A Mureșan-kormányról ma (szerdán, szerk. megj.) szavaznak a parlamentben, a beiktatásukhoz 233 szavazatra van szükség.

Amennyiben a parlament bizalmat szavaz Siegfried Mureșan kormányának, a gazdaság rövid távú stabilizálása érdekében elsőként elfogadják a költségvetés-kiigazítást, valamint a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt, és megreformálják az állami vállalatokat. A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel követik ezeket a területeket – ígérte korábban a kormányfőjelölt.

Belföld
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