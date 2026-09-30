Cseke Attila szerint a parlament nem fog bizalmat szavazni a Mureșan-kormánynak

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Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.
Cseke, aki a Mureșan-kormány fejlesztési és közigazgatási miniszterjelöltje is, a szakbizottsági meghallgatása után nyilatkozott a parlamentben az újságíróknak, akik a kormány beiktatási esélyeiről kérdezték – számol be az Agerpres.
Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.
Arra a kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és RMDSZ közösen alakítson kormányt, az RMDSZ politikusa azt válaszolta, hogy ha a szerdai szavazás valóban úgy alakul, ahogyan azt a parlamenti frakciók eddigi nyilatkozatai előre vetítették, akkor
„Az RMDSZ továbbra is azon az állásponton van, amit májusban leszögezett:
– mondta Cseke, hangsúlyozva, hogy az RMDSZ számára egy PSD-RMDSZ-kormány „jelenleg nem egy kivitelezhető alternatíva”.
A Mureșan-kormányról ma (szerdán, szerk. megj.) szavaznak a parlamentben, a beiktatásukhoz 233 szavazatra van szükség.
Amennyiben a parlament bizalmat szavaz Siegfried Mureșan kormányának, a gazdaság rövid távú stabilizálása érdekében elsőként elfogadják a költségvetés-kiigazítást, valamint a jövő évi állami költségvetésről szóló törvényt, és megreformálják az állami vállalatokat. A külföldi befektetők kiemelt figyelemmel követik ezeket a területeket – ígérte korábban a kormányfőjelölt.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.
Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruța Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere a keddről szerdára virradó éjszaka az ukrajnai Izmajil várostól keletre, az ukrán-román folyami határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök Nicușor Dan államfő nyilatkozatára reagált kedd este.
Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.
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A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központnak el kell hagynia jelenlegi épületét, ezért a megyei önkormányzat egy 280 négyzetméteres helyiséget bérel számára a csíkszeredai Venczel József utcában.
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és elrendelte Călin Georgescu volt államfőjelölt harmincnapos előzetes letartóztatását.
Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt.
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