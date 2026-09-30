Cseke Attila szerint a parlament nem fog bizalmat szavazni a Mureșan-kormánynak

Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 09:502026. szeptember 30., 09:50

Cseke, aki a Mureșan-kormány fejlesztési és közigazgatási miniszterjelöltje is, a szakbizottsági meghallgatása után nyilatkozott a parlamentben az újságíróknak, akik a kormány beiktatási esélyeiről kérdezték – számol be az Agerpres. korábban írtuk Bizakodva várja Siegfried Mureșan a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazást Optimistán nyilatkozott Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szerdai parlamenti szavazás előtt. Arra a kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) és RMDSZ közösen alakítson kormányt, az RMDSZ politikusa azt válaszolta, hogy ha a szerdai szavazás valóban úgy alakul, ahogyan azt a parlamenti frakciók eddigi nyilatkozatai előre vetítették, akkor

a Mureșan-kormány megbukik, és Nicușor Dan államelnök új miniszterelnök-jelöltet jelölhet ki.

„Az RMDSZ továbbra is azon az állásponton van, amit májusban leszögezett:

a legjobb megoldás az lenne, ha helyreállítjuk a négy pártból álló koalíciót, amely április végéig kormányzott”