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Elbukott a parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány

• Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

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Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 15:362026. szeptember 30., 15:36

2026. szeptember 30., 16:312026. szeptember 30., 16:31

A Mureșan-kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak.

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A kormány beiktatáshoz legalább

233 támogató szavazatra lett volna szükség.

Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és

197 érvényes szavazatot adtak le.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak.

Hogyan tovább?

Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicușor Dan államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de

az államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy az előrehozott választások nem jelentenek megoldást, csak a majdnem öt hónapja tartó kormányválságot hosszabbítanák meg.

Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.

Kelemen Hunor: elfogadhatatlan, hogy 148 nap után sincs teljes jogkörű kormánya Romániának

Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDSZ elnöke figyelmeztetett:

az intézményekbe és a politikusokba vetett bizalom elvesztése a szélsőségesség és a populizmus erősödéséhez vezethet.

„Nem az RMDSZ-nek, a PNL-nek, az USR-nek vagy a PSD-nek van szüksége kormányra, hanem Romániának” – hangsúlyozta a parlamenti szavazást megelőző felszólalásában.

Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, ha megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum „csak színjátékot produkál”, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást.

Az RMDSZ elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai giccset jelentenek.

Idézet
A politikában a remény és a bizalom a legértékesebb, de lassanként elveszítjük őket. Nem a földönkívüliek, nem idegen erők, hanem saját magunk miatt”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Belföld
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