Elbukott a parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
2026. szeptember 30., 15:362026. szeptember 30., 15:36
2026. szeptember 30., 16:312026. szeptember 30., 16:31
A Mureșan-kabinet beiktatását 182 képviselő és szenátor támogatta, 15-en ellene szavaztak.
A kormány beiktatáshoz legalább
Az összesen 464 képviselő és szenátor közül 321-en voltak jelen az ülésen, és
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) törvényhozói nem voltak jelen az ülésteremben. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői és szenátorai jelen voltak, de nem szavaztak.
Az újabb meghiúsult kormányalakítási kísérlet után Nicușor Dan államfő most már feloszlathatja a parlamentet, de
Bukarestben arra számítanak, hogy az elnök újabb miniszterelnök-jelöltnek ad kormányalakítási megbízást.
Elfogadhatatlannak nevezte Kelemen Hunor szerdai parlamenti felszólalásában, hogy a pártok 148 nap alatt sem tudtak beiktatni egy teljes jogkörű kormányt. Az RMDSZ elnöke figyelmeztetett:
„Nem az RMDSZ-nek, a PNL-nek, az USR-nek vagy a PSD-nek van szüksége kormányra, hanem Romániának” – hangsúlyozta a parlamenti szavazást megelőző felszólalásában.
Úgy vélte, az emberek sok mindent megértenek és elfogadnak, ha megfontolt politikusi magatartást, helyes döntéseket és arányos intézkedéseket látnak. Ha azonban a politikum „csak színjátékot produkál”, elveszítik a reményt, hogy választott képviselőik értük dolgoznak, és kétségbeesésükben máshol keresnek megoldást.
Az RMDSZ elnöke szerint ilyenkor olyan szélsőséges és populista erők felé fordulhatnak, amelyek ajánlatai jól hangzanak, de valójában politikai giccset jelentenek.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.
A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.
Nicușor Dan államfő szerdán Prágában kijelentette, hogy ha a romániaiak „túlnyomó többsége” a politikai válság lezárását akarja, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jussanak ennek érdekében.
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