Simion: addig nem szavazunk meg egyetlen kormányt sem, amíg Georgescut szabadon nem engedik

Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.
2026. szeptember 30., 15:252026. szeptember 30., 15:25
2026. szeptember 30., 15:252026. szeptember 30., 15:25
Többek között ezt jelentette be George Simion pártelnök a parlament szerdai ülésén, amin Siegfried Mureșan által javasolt kormány elfogadásáról vagy elutasításáról döntenek.
– fogalmazott Simion az Agerpres beszámolója szerint.
A politikus arra kérte a szuverenista parlamenti képviselőket, hogy ők is utasítsák el a Mureșan-kabinetet.
Az AUR elnöke azt állította, hogy
Állítása szerint őt is figyelmeztették arra, hogy Călin Georgescu után őt is letartóztatják.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén szavaz a Siegfried Mureșan által javasolt kormány programjáról és minisztereinek névsoráról.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat.
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.
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