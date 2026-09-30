Simion: addig nem szavazunk meg egyetlen kormányt sem, amíg Georgescut szabadon nem engedik

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 15:252026. szeptember 30., 15:25 2026. szeptember 30., 15:252026. szeptember 30., 15:25

Többek között ezt jelentette be George Simion pártelnök a parlament szerdai ülésén, amin Siegfried Mureșan által javasolt kormány elfogadásáról vagy elutasításáról döntenek.

Egyetlen más kormányváltozatot sem szavazunk meg, amíg nem engedik szabadon Călin Georgescut, és nem szolgáltatnak neki igazságot”

– fogalmazott Simion az Agerpres beszámolója szerint. Hirdetés A politikus arra kérte a szuverenista parlamenti képviselőket, hogy ők is utasítsák el a Mureșan-kabinetet. Az AUR elnöke azt állította, hogy

egyeseket fenyegetésekkel és pénzzel próbáltak rávenni a kormány támogatására, és közölte, hogy pártja bizonyítékokat fog bemutatni erről.