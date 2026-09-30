Egy héttel a magyarországi premier után Erdélybe is megérkezik a Félrelépni szabad című film, amelyet október 2-ától vetítenek a romániai mozikban.

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A nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című film rendezője, Orosz Dénes új alkotása szerelem, a hűség és a féltékenység kérdéseit járja körül, félreértésekkel és kacagtató fordulatokkal fűszerezve.

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A Georges Feydeau: A hülyéje című műve nyomán készült, mai magyar környezetbe helyezett vígjáték középpontjában Luca és Bálint kapcsolata áll. Bár párkapcsolatuk stabilnak tűnik, egy könnyelmű kijelentés és a baráti társaságban elindított játék váratlan események sorozatát indítja el.

A film szinopszisa szerint Luca meggyőződése, hogy a hűség megkérdőjelezhetetlen, ám egy titokban iránta vágyakozó ismerős úgy dönt, próbára teszi az elhatározását.