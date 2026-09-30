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Félrelépni szabad – új magyar vígjáték érkezik a mozikba

• Fotó: Csiki Mozi

Fotó: Csiki Mozi

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Egy héttel a magyarországi premier után Erdélybe is megérkezik a Félrelépni szabad című film, amelyet október 2-ától vetítenek a romániai mozikban.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 13:062026. szeptember 30., 13:06

A nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című film rendezője, Orosz Dénes új alkotása szerelem, a hűség és a féltékenység kérdéseit járja körül, félreértésekkel és kacagtató fordulatokkal fűszerezve.

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A Georges Feydeau: A hülyéje című műve nyomán készült, mai magyar környezetbe helyezett vígjáték középpontjában Luca és Bálint kapcsolata áll. Bár párkapcsolatuk stabilnak tűnik, egy könnyelmű kijelentés és a baráti társaságban elindított játék váratlan események sorozatát indítja el.

A film szinopszisa szerint Luca meggyőződése, hogy a hűség megkérdőjelezhetetlen, ám egy titokban iránta vágyakozó ismerős úgy dönt, próbára teszi az elhatározását.

A két nap alatt kibontakozó történetben félreértések, kísértések és fondorlatok gabalyítják össze a szereplők életét.

Miközben egyre kuszábbá válnak a szálak, újabb szereplők és váratlan fordulatok teszik próbára a szerelmet és a bizalmat. A kacér humorral átszőtt történet azt boncolgatja, ki játszik kivel, és vajon ki kerül ki győztesen a hűség körül kialakult játszmából.

A film főbb szerepeiben Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor, Szabó Erika, Hunyadkürti István és Vida Péter látható. A forgatókönyvet Bárány Márton írta, az operatőr Gibárti Viktor, a vágó Kovács Zoltán, a zeneszerző ifj. Balogh Ferenc. A producerek Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor. Az alkotás a Taylor Projects forgalmazásában lesz látható.

A Félrelépni szabad október 2-tól a Vándormozi erdélyi vetítésein, valamint több filmszínház műsorán is szerepel. A nézők Sepsiszentgyörgyön a Művész Moziban, Csíkszeredában a Csíki Moziban, Maroshévízen a Călimani Moziban, Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplexx termeiben, Kolozsváron pedig a Cinema City Iuliusban és a Florin Piersic Moziban is megtekinthetik.

A film emellett Szatmárnémetiben a Cineplexxben, Brassóban a Cinema City AFI-ban, Temesváron a Cinema City Shopping Cityben, Aradon a Cinema City Atriumban, Nagyváradon pedig a Cinema Palace Lotus és az OSC filmszínházban is műsorra kerül.

Magazin Film Mozi
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