Fotó: Csiki Mozi
Egy héttel a magyarországi premier után Erdélybe is megérkezik a Félrelépni szabad című film, amelyet október 2-ától vetítenek a romániai mozikban.
A nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című film rendezője, Orosz Dénes új alkotása szerelem, a hűség és a féltékenység kérdéseit járja körül, félreértésekkel és kacagtató fordulatokkal fűszerezve.
A Georges Feydeau: A hülyéje című műve nyomán készült, mai magyar környezetbe helyezett vígjáték középpontjában Luca és Bálint kapcsolata áll. Bár párkapcsolatuk stabilnak tűnik, egy könnyelmű kijelentés és a baráti társaságban elindított játék váratlan események sorozatát indítja el.
A film szinopszisa szerint Luca meggyőződése, hogy a hűség megkérdőjelezhetetlen, ám egy titokban iránta vágyakozó ismerős úgy dönt, próbára teszi az elhatározását.
Miközben egyre kuszábbá válnak a szálak, újabb szereplők és váratlan fordulatok teszik próbára a szerelmet és a bizalmat. A kacér humorral átszőtt történet azt boncolgatja, ki játszik kivel, és vajon ki kerül ki győztesen a hűség körül kialakult játszmából.
A film főbb szerepeiben Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor, Szabó Erika, Hunyadkürti István és Vida Péter látható. A forgatókönyvet Bárány Márton írta, az operatőr Gibárti Viktor, a vágó Kovács Zoltán, a zeneszerző ifj. Balogh Ferenc. A producerek Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor. Az alkotás a Taylor Projects forgalmazásában lesz látható.
A Félrelépni szabad október 2-tól a Vándormozi erdélyi vetítésein, valamint több filmszínház műsorán is szerepel. A nézők Sepsiszentgyörgyön a Művész Moziban, Csíkszeredában a Csíki Moziban, Maroshévízen a Călimani Moziban, Marosvásárhelyen a Cinema City és a Cineplexx termeiben, Kolozsváron pedig a Cinema City Iuliusban és a Florin Piersic Moziban is megtekinthetik.
A film emellett Szatmárnémetiben a Cineplexxben, Brassóban a Cinema City AFI-ban, Temesváron a Cinema City Shopping Cityben, Aradon a Cinema City Atriumban, Nagyváradon pedig a Cinema Palace Lotus és az OSC filmszínházban is műsorra kerül.
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