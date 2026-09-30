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Eljött Siegfried Mureșan napja: bemutatja kormányprogramját a parlamentben

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 10:212026. szeptember 30., 10:21

2026. szeptember 30., 10:312026. szeptember 30., 10:31

Facebook-bejegyzésében Mureșan azt írta: bár Sorin Grindeanu képviselőházi elnök, a Szociáldemokrata Párt vezetője több ízben arra biztatta, „fordítson hátat a parlamentnek”, adja vissza kormányalakítási megbízását az államelnöknek, ő úgy gondolja, hogy a parlament intézménye tiszteletet érdemel, és nem azt, hogy háttérbe szorítsák. Ezért

a nap folyamán a parlamentben be fogja mutatni csapatát és kormányprogramját.

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A szenátus és a képviselőház szerdán szavaz a Siegfried Mureșan által javasolt kormány beiktatásáról a 13 órakor kezdődő együttes plenáris ülésen.

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Sorsdöntő nap elé néz szerdán Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök: a törvényhozás két háza együttes ülésen dönt arról, hogy bizalmat szavaz a nemzeti liberális párti (PNL) EP-képviselő kormányának, vagy fennmarad a politikai patthelyzet.

Mint azt a Krónika összefoglalta, Romániában tavasz óta nincs teljes jogkörökkel rendelkező kormány, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) az Ilie Bolojan miniszterelnökkel kialakult nézeteltérésekre hivatkozva kilépett a koalícióból, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával május 5-én bizalmatlansági indítvány révén megbuktatta a kormányt. Mindezek után a korábbi koalíciós partnerek egymást kioltó álláspontot fogadtak el a kormányalakítás kapcsán, ami ellehetetlenítette az új kabinet megalakítását:

  • a PNL és az USR eldöntötte, hogy nem működik többé együtt a PSD-vel, és nem támogat olyan kormányt, amelyben a PSD is benne van,

  • míg a PSD azt közölte, olyan kormánynak nem szavaz bizalmat, amelyben nincs benne.

Az RMDSZ ugyanakkor a kompromisszumot és a korábbi négypárti koalíció helyreállítását támogatta. Az AUR is azt közölte: csak olyan kormányt szavaz meg, amelynek maga is tagja.

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Sorsdöntő nap elé néz szerdán Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök: a törvényhozás két háza együttes ülésen dönt arról, hogy bizalmat szavaz a nemzeti liberális párti (PNL) EP-képviselő kormányának, vagy fennmarad a politikai patthelyzet.

Az RMDSZ-es Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter korábban kijelentette, hogy

nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.

A korábbi politikai nyilatkozatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Mureșan-kormány megbukik, és Nicușor Dan államelnök új miniszterelnök-jelöltet jelölhet ki.

Belföld
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