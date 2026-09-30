Eljött Siegfried Mureșan napja: bemutatja kormányprogramját a parlamentben

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.
2026. szeptember 30., 10:212026. szeptember 30., 10:21
2026. szeptember 30., 10:312026. szeptember 30., 10:31
Facebook-bejegyzésében Mureșan azt írta: bár Sorin Grindeanu képviselőházi elnök, a Szociáldemokrata Párt vezetője több ízben arra biztatta, „fordítson hátat a parlamentnek”, adja vissza kormányalakítási megbízását az államelnöknek, ő úgy gondolja, hogy a parlament intézménye tiszteletet érdemel, és nem azt, hogy háttérbe szorítsák. Ezért
A szenátus és a képviselőház szerdán szavaz a Siegfried Mureșan által javasolt kormány beiktatásáról a 13 órakor kezdődő együttes plenáris ülésen.
Sorsdöntő nap elé néz szerdán Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök: a törvényhozás két háza együttes ülésen dönt arról, hogy bizalmat szavaz a nemzeti liberális párti (PNL) EP-képviselő kormányának, vagy fennmarad a politikai patthelyzet.
Mint azt a Krónika összefoglalta, Romániában tavasz óta nincs teljes jogkörökkel rendelkező kormány, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) az Ilie Bolojan miniszterelnökkel kialakult nézeteltérésekre hivatkozva kilépett a koalícióból, majd a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával május 5-én bizalmatlansági indítvány révén megbuktatta a kormányt. Mindezek után a korábbi koalíciós partnerek egymást kioltó álláspontot fogadtak el a kormányalakítás kapcsán, ami ellehetetlenítette az új kabinet megalakítását:
a PNL és az USR eldöntötte, hogy nem működik többé együtt a PSD-vel, és nem támogat olyan kormányt, amelyben a PSD is benne van,
míg a PSD azt közölte, olyan kormánynak nem szavaz bizalmat, amelyben nincs benne.
Az RMDSZ ugyanakkor a kompromisszumot és a korábbi négypárti koalíció helyreállítását támogatta. Az AUR is azt közölte: csak olyan kormányt szavaz meg, amelynek maga is tagja.
Sorsdöntő nap elé néz szerdán Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök: a törvényhozás két háza együttes ülésen dönt arról, hogy bizalmat szavaz a nemzeti liberális párti (PNL) EP-képviselő kormányának, vagy fennmarad a politikai patthelyzet.
Az RMDSZ-es Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter korábban kijelentette, hogy
A korábbi politikai nyilatkozatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Mureșan-kormány megbukik, és Nicușor Dan államelnök új miniszterelnök-jelöltet jelölhet ki.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán, a Siegfried Mure?an kijelölt miniszterelnök kormánya sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával beismerte, kicsi az esélye a kormány beiktatásának.
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
12,2 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki lakóépületekre Romániában az idei év első nyolc hónapjában, mint 2025 azonos időszakában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.
Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruța Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett.
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Hargita Megye Tanácsának vezetése szerint novembertől a megyei önkormányzat működtetése, az intézmények finanszírozása és a már elvégzett beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. Költségvetés-kiigazításra várnak Bukarestből.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök Nicușor Dan államfő nyilatkozatára reagált kedd este.
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A védelmi minisztérium kedd este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Brăila megyei Gropeni térségében; a katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak.
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