Újabb drónészlelés a határ közelében, felszálltak az F-18-asok

2026. szeptember 29., kedd

A veszettség megjelenése miatt korlátozásokat vezettek be

Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.