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Újabb drónészlelés a határ közelében, felszálltak az F-18-asok

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere a keddről szerdára virradó éjszaka az ukrajnai Izmajil várostól keletre, az ukrán-román folyami határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 09:132026. szeptember 30., 09:13

A légi célpont megfigyelésére felszállt a spanyol légierő két F-18-as vadászgépe, amelyek a NATO megerősített légtérrendészeti szolgálatának keretében teljesítenek küldetést Romániában.

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A védelmi minisztérium közleménye szerint a katonai parancsnokság értesítette a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőséget (IGSU), amely

0 óra 35 perckor RO-Alert-üzenetben figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére.

Légtérsértés nem történt, a légi riasztást lefújták – közölte a szaktárca.

Belföld
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