Ma már jóval kesebben végeznek matematika szakot, és közülük is kevesebben választják az oktatást

Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 30., 07:582026. szeptember 30., 07:58

Nem új keletű hiányról van szó, régóta nagy hiány a reálszakos tanár az oktatásban. A Maros megyei tanfelügyelőség honlapját böngészve számos álláshirdetést találunk, amelyeket az iskolák a tanév megkezdése után tettek közzé. Jól látszik, hogy bizonyos tantárgyakból még mindig nem sikerült pedagógust találni. korábban írtuk Nem fizet a tanügy, alig van matektanár Nagymértékű hiány tapasztalható a matematika szakos tanárok körében Hargita megyében, és úgy általában Székelyföldön. A probléma már az ezredforduló óta fennáll, a legtöbb – főképp vidéki – iskola állandó hiánnyal küzd. Ezeket a helyeket vagy az iskola saját tanárai töltik be órabérrel, vagy kívülről érkező személyek, többnyire szakképesítés nélkül, mivel csekély az esélye annak, hogy képzett szakember jelentkezzen. Kihívás a természettudományok oktatása Továbbra is a reál tantárgyakból – matematikából, fizikából és kémiából van a legnagyobb tanárhiány Székelyföldön. Maros megyében például a városokhoz közeli vagy a főútvonalak mentén fekvő iskolák esetében többnyire sikerült betölteni az állásokat,

a főúttól távolabb eső településeken azonban még mindig vannak üres helyek

– magyarázta a Székelyhonnak Maros megye főtanfelügyelő-helyettese, Antal Levente Mihály.

Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese: elmúlt az az időszak is, amikor a felszámolt gyárakból mérnökök tömegesen az oktatásba vándoroltak Fotó: Haáz Vince

Hozzátette, olyan helyzet nincs, hogy a gyerekek felügyelet nélkül maradnának egy tanórán:

az állást ideiglenesen, akár harminc napra is megkapja valaki, közben pedig versenyvizsgát kell hirdetni.

Előfordul például, hogy valaki négy fizikaórát kapott, de nyáron nem vett részt a versenyvizsgán, ezért számára az iskola külön vizsgát szervez. Ilyen eset például az is, amikor egy kémiatanár öt kémiaórát tart egy iskolában, de van még négy fizikaóra, amelyet senki nem vállalt el, ezért megbízzák vele. Ehhez azonban fizikából is versenyvizsgát kell tennie, legalább ötös átlaggal, és ezt a négy órát csak órabérben fizetik neki.

Fotó: Haáz Vince

A tanárhiány, különösen a természettudomány-tantárgyaknál azzal magyarázható egyrészt, hogy

jóval kevesebben végeznek ezekről a szakokról az egyetemeken, mert már eleve kevesebben jelentkeznek rájuk.

Akik pedig mégis, azok közül sokan nem a tanári pálya miatt teszik – világított rá a helyettes főtanfelügyelő, aki szerint érdekes jelenség, hogy az elsős vagy másodikos gyerekek kedvenc tantárgya gyakran a matematika, az érettségi idejére azonban, a lelkesedés elfogy, bár szinte mindenki érettségizik belőle.

Fotó: Pixabay

A marosvásárhelyi tanítóképző meghozza a gyümölcsét Ezzel szemben tanítóból mindig túljelentkezés van, vagyis több a végzett, mint az állás. Idén is így van ez a tanítók, az óvodapedagógusok, de a nyelvtanárok, román nyelv- és irodalomtanárok, valamint testneveléstanárok esetében is. Mindez összefügg a tanárképzés kínálatával: Marosvásárhelyen évekig működött a Dimitrie Cantemir Egyetem földrajz–történelem szakja, amely

olyan sok tanárt képzett, hogy az utána következő évtizedekben alig néhányan kaptak állást.

Hasonló a helyzet a tanító- és óvodapedagógus-képzéssel is: egyrészt itt van a tanítóképző líceum, másrészt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolája. Hirdetés Történelemből, nyelvekből, vagyis románból, angolból és franciából pedig a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Petru Maior karának végzősei fedezik az igényt. Onnan is

nagyon sokan végeznek, és keresnek állást az oktatásban.

Vannak magyar végzősök is, akár Kolozsvárról, akár Bukarestből érkeznek, de fizikából, kémiából és a mérnöki szaktantárgyakból szinte alig. Antal Levente Mihály hangsúlyozta,

elmúlt az az időszak is, amikor a felszámolt gyárakból mérnökök tömegesen az oktatásba vándoroltak,