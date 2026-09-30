Ma már jóval kesebben végeznek matematika szakot, és közülük is kevesebben választják az oktatást
Fotó: Pixabay
Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.
Nem új keletű hiányról van szó, régóta nagy hiány a reálszakos tanár az oktatásban. A Maros megyei tanfelügyelőség honlapját böngészve számos álláshirdetést találunk, amelyeket az iskolák a tanév megkezdése után tettek közzé. Jól látszik, hogy bizonyos tantárgyakból még mindig nem sikerült pedagógust találni.
Nagymértékű hiány tapasztalható a matematika szakos tanárok körében Hargita megyében, és úgy általában Székelyföldön. A probléma már az ezredforduló óta fennáll, a legtöbb – főképp vidéki – iskola állandó hiánnyal küzd.
Ezeket a helyeket vagy az iskola saját tanárai töltik be órabérrel, vagy kívülről érkező személyek, többnyire szakképesítés nélkül, mivel csekély az esélye annak, hogy képzett szakember jelentkezzen.
Továbbra is a reál tantárgyakból – matematikából, fizikából és kémiából van a legnagyobb tanárhiány Székelyföldön. Maros megyében például a városokhoz közeli vagy a főútvonalak mentén fekvő iskolák esetében többnyire sikerült betölteni az állásokat,
– magyarázta a Székelyhonnak Maros megye főtanfelügyelő-helyettese, Antal Levente Mihály.
Antal Levente Mihály, Maros megye főtanfelügyelő-helyettese: elmúlt az az időszak is, amikor a felszámolt gyárakból mérnökök tömegesen az oktatásba vándoroltak
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette, olyan helyzet nincs, hogy a gyerekek felügyelet nélkül maradnának egy tanórán:
Előfordul például, hogy valaki négy fizikaórát kapott, de nyáron nem vett részt a versenyvizsgán, ezért számára az iskola külön vizsgát szervez. Ilyen eset például az is, amikor egy kémiatanár öt kémiaórát tart egy iskolában, de van még négy fizikaóra, amelyet senki nem vállalt el, ezért megbízzák vele. Ehhez azonban fizikából is versenyvizsgát kell tennie, legalább ötös átlaggal, és ezt a négy órát csak órabérben fizetik neki.
Fotó: Haáz Vince
A tanárhiány, különösen a természettudomány-tantárgyaknál azzal magyarázható egyrészt, hogy
Akik pedig mégis, azok közül sokan nem a tanári pálya miatt teszik – világított rá a helyettes főtanfelügyelő, aki szerint érdekes jelenség, hogy az elsős vagy másodikos gyerekek kedvenc tantárgya gyakran a matematika, az érettségi idejére azonban, a lelkesedés elfogy, bár szinte mindenki érettségizik belőle.
Fotó: Pixabay
Ezzel szemben tanítóból mindig túljelentkezés van, vagyis több a végzett, mint az állás. Idén is így van ez a tanítók, az óvodapedagógusok, de a nyelvtanárok, román nyelv- és irodalomtanárok, valamint testneveléstanárok esetében is. Mindez összefügg a tanárképzés kínálatával: Marosvásárhelyen évekig működött a Dimitrie Cantemir Egyetem földrajz–történelem szakja, amely
Hasonló a helyzet a tanító- és óvodapedagógus-képzéssel is: egyrészt itt van a tanítóképző líceum, másrészt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Tanítóképző Főiskolája.
Történelemből, nyelvekből, vagyis románból, angolból és franciából pedig a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem Petru Maior karának végzősei fedezik az igényt. Onnan is
Vannak magyar végzősök is, akár Kolozsvárról, akár Bukarestből érkeznek, de fizikából, kémiából és a mérnöki szaktantárgyakból szinte alig. Antal Levente Mihály hangsúlyozta,
ma már nincs honnan átjönniük. Jelenleg kevesebb mérnököt képeznek, és ők pontosan tudják, hova szeretnének elhelyezkedni, így viszonylag kevesen választják a tanügyet.
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