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Lakóház tetőzete gyulladt ki Udvarfalván

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Két ember pánikrohamot kapott, miután kigyulladt egy lakóház tetőzete kedd délután, a Marosvásárhely szomszédságában található Udvarfalván.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 20:392026. szeptember 29., 20:39

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetén kedden, a Marosszentannához tartozó Udvarfalván – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.

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Közlésük szerint a marosvásárhelyi tűzoltók helyszínre érkezésekor a tetőszerkezet mintegy 50 négyzetméteren égett. A lángokat lokalizálták, majd a tűz teljes eloltásán és a károk felszámolásán dolgoztak.

A tűzeset nyomán két ember pánikrohamot kapott

– a helyszínen orvosi ellátásban részesítették őket, de egyikük sem kért kórházi szállítást.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszék Tűzeset
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