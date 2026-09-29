Lakóház tetőzete gyulladt ki Udvarfalván

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Két ember pánikrohamot kapott, miután kigyulladt egy lakóház tetőzete kedd délután, a Marosvásárhely szomszédságában található Udvarfalván.
Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetén kedden, a Marosszentannához tartozó Udvarfalván – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
Közlésük szerint a marosvásárhelyi tűzoltók helyszínre érkezésekor a tetőszerkezet mintegy 50 négyzetméteren égett. A lángokat lokalizálták, majd a tűz teljes eloltásán és a károk felszámolásán dolgoztak.
– a helyszínen orvosi ellátásban részesítették őket, de egyikük sem kért kórházi szállítást.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
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