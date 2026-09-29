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Siegfried Mureșan szerint a válság lezárására a kormánya beiktatása a megoldás

• Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

Fotó: Siegfried Mureșan/Facebook

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Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök Nicușor Dan államfő nyilatkozatára reagált kedd este.

Székelyhon

2026. szeptember 29., 20:492026. szeptember 29., 20:49

Mint a kijelölt miniszterelnök kijelentette: bár az előre hozott választások nem kívánatosak, az ezektől való félelem miatt

  • Románia politikai válságban való tartása sem biztosít stabilitást az állampolgárok számára,

  • és nem ad bizalmat azoknak a befektetőknek, akik munkahelyeket kívánnak teremteni az országban.

Facebook-bejegyzésében Mureșan leszögezte: mindent, amit az államelnök kedden mondott, komolyan kell venni, és meg kell fontolni, emiatt tételesen válaszolni kíván kijelentéseire.

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Véleménye szerint, „ha a korábbi miniszterelnök-jelölések időben megtörténtek volna, még ha a parlament sorra elutasította is volna ezeket, az előre hozott választások már lezajlottak volna”, és ma már teljes jogkörű, négyéves mandátumú kormánya lenne Romániának.

Idézet
Értékes időt veszítettünk”

– szögezte le az Agerpres beszámolója szerint.

Az államfő azon kijelentésére, miszerint „elérkezett az idő, hogy véget vessünk ennek a politikai válságnak”, és a pártok a nemzeti érdekeket helyezzék előtérbe, Mureșan úgy reagált, hogy: „jelenleg az egyetlen biztos megoldás a válság lezárására az általam javasolt kormány beiktatása”, azonban, mint fogalmazott,

a Szociáldemokrata Párt (PSD) „továbbra is a pártérdeket helyezi Románia érdekei elé”, és nem hajlandó segíteni a válság megoldásában.

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Nicușor Dan államfő kedden kijelentette, elérkezett az ideje a jelenlegi politikai válság lezárásának, de véleménye szerint az előre hozott választások nem jelentenek megoldást.

Nicușor Dan államfő egy nappal a parlament ülése előtt, amelyen Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök bizalmi szavazatot kér kormánya beiktatásához kijelentette, hogy véget kell vetni a politikai válságnak, és a pártoknak a nemzeti érdeket kell előtérbe helyezniük.

„Az előre hozott választások nem jelentenek megoldást, éppen ellenkezőleg, elmélyítenék a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot a román állampolgárok és a pénzügyi piacok körében egyaránt” – hangsúlyozta az elnök.

Belföld
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