Siegfried Mureșan szerint a válság lezárására a kormánya beiktatása a megoldás

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Mint a kijelölt miniszterelnök kijelentette: bár az előre hozott választások nem kívánatosak, az ezektől való félelem miatt

Románia politikai válságban való tartása sem biztosít stabilitást az állampolgárok számára,

és nem ad bizalmat azoknak a befektetőknek, akik munkahelyeket kívánnak teremteni az országban.

Facebook-bejegyzésében Mureșan leszögezte: mindent, amit az államelnök kedden mondott, komolyan kell venni, és meg kell fontolni, emiatt tételesen válaszolni kíván kijelentéseire.

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Véleménye szerint, „ha a korábbi miniszterelnök-jelölések időben megtörténtek volna, még ha a parlament sorra elutasította is volna ezeket, az előre hozott választások már lezajlottak volna”, és ma már teljes jogkörű, négyéves mandátumú kormánya lenne Romániának.