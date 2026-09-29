Kráter maradt a Brăila megyei településen becsapódott és felrobbant drón után

A védelmi minisztérium kedd este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Brăila megyei Gropeni térségében; a katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A közlemény szerint a helyszíni műszaki vizsgálatok megállapították, hogy a drónon robbanóanyag volt, amely automatikusan felrobbant a becsapódáskor.

A drón maradványait a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) egységei szállították el további vizsgálat céljából

– közölte a minisztérium.

A tárca kedd reggel jelentette be, hogy feltehetően egy drón darabjaira bukkantak egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni település közelében.

A tájékoztatás szerint az éjszaka folyamán egy lakos tett bejelentést az 112-es segélyhívó számon egy lezuhant tárgyról és az azt követően keletkezett tűzről, amely később kialudt.