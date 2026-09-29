Kráter maradt a Brăila megyei településen becsapódott és felrobbant drón után

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Fotó: Gecse Noémi
A védelmi minisztérium kedd este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Brăila megyei Gropeni térségében; a katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak.
2026. szeptember 29., 19:312026. szeptember 29., 19:31
2026. szeptember 29., 19:332026. szeptember 29., 19:33
A közlemény szerint a helyszíni műszaki vizsgálatok megállapították, hogy a drónon robbanóanyag volt, amely automatikusan felrobbant a becsapódáskor.
A becsapódás nyomán keletkezett tűz csak kisebb kiterjedésű mezőgazdasági területet érintett.
– közölte a minisztérium.
A tárca kedd reggel jelentette be, hogy feltehetően egy drón darabjaira bukkantak egy szántóföldön, a Brăila megyei Gropeni település közelében.
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