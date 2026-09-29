A veszettség megjelenése miatt korlátozásokat vezettek be

Szigorú intézkedéseket kellett hozni, hogy ne terjedjen tovább a veszettség a háziállatok körében. Képünk illusztráció
Fotó: Kozán István
Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.
2026. szeptember 29., 19:472026. szeptember 29., 19:47
2026. szeptember 29., 19:522026. szeptember 29., 19:52
Kedden ülésezett a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal által összehívott, különböző szakhatóságok és intézmények képviselőit magában foglaló megyei betegségmegelőző központ:
Amint arról hétfőn beszámoltunk a Székelyhonon, két, Csíkszenttamáson tartott szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség kórokozóját hétfőn.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Két különböző gazdasághoz tartoztak az állatok és más-más legelőtesten legeltették azokat, így István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint elképzelhető, hogy
Ezt azonban nem lehet biztosan tudni, a kivizsgálás még zajlik, kedden délután még a helyszínen voltak a szakhatóság munkatársai.
Elkezdődött kedden a kutyák és macskák veszettség ellen történő beoltása is,
Fotó: Borbély Fanni
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő részlegén ugyanakkor
– tájékoztatott István Róbert.
„A veszettséget nem lehet kezelni, a veszettséget csak megelőzni lehet”, ez a legfontosabb, amit a lakosságnak tudnia kell, hangsúlyozta a megyei főállatorvos, azt kérve a gazdáktól, hogy segítsék a szakhatóság munkáját a veszettség elleni oltáskampány lebonyolításában.
Fotó: Borbély Fanni
A megyei betegségmegelőző központ a veszettséggóc helyszínét magában foglaló
A védőkörzet Csíkszentdomokos községre, Csíkszenttamás községre és Csíkkarcfalva községre terjed ki. Ezeken a településeken
minden, a veszettségre fogékony állatot megvizsgálnak és az állatok összeírását is elvégzik,
továbbá nyilvántartásba veszik az ellenőrzés időpontjában azonosítatlanul talált állatokat.
Az intézkedési terv értelmében 30 napra elkülönítik és megfigyelés alá helyezik azokat az állatokat, amelyek veszettséggyanús állattal érintkezhettek. Ilyen esetben
Fotó: Borbély Fanni
A megfigyelési övezetbe a következő települések tartoznak: Balánbánya, Csíkszentihály község Ajnád, Vacsárcsi és Lóvész településekkel, Csíkdánfalva község, Csíkmadaras község és Vasláb község Marosfő településsel. Akárcsak a védőzónában, itt is elvégzik a kutyák és macskák összeírását és veszettség elleni beoltását. A kutyákat és macskákat a településről sem lehet kivinni, továbbá
– tudtuk meg István Róberttől
A Vaslábhoz, Balánbányához, Csíkkarcfalvához, Csíkmadarashoz, Csíkszenttamáshoz és Csíkszentihályhoz tartozó vadászterületek esetében is több intézkedés elvégzését előírta a megyei betegségmegelőző központ:
a vadon élő állatpopuláció – különösen a rókák – felmérését,
a róka- és sakálpopuláció ritkítását vadászkutyák használata nélküli vadászatok révén – az elejtett vagy elhullva talált vadon élő állatok megnyúzása tilos,
a vadászterületek kezelői ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítsanak veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalik kihelyezésére is a természetben.
Védekezés, megelőzés. A védő- és megfigyelési zónába tartozó vadászterületek kezelői veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalikat kell kihelyezzenek a természetben.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az országban elkezdődött már az oltóanyagot tartalmazó csalik repülőből történő szórása is, egyes megyékben ez már zajlik, a többi esetében pedig már szervezik az oltáskampány lebonyolítását, közölte a főhatóságtól származó információk alapján a megyei főállatorvos.
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