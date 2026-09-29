A veszettség megjelenése miatt korlátozásokat vezettek be

Szigorú intézkedéseket kellett hozni, hogy ne terjedjen tovább a veszettség a háziállatok körében. Képünk illusztráció

Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.

Széchely István 2026. szeptember 29., 19:472026. szeptember 29., 19:47 2026. szeptember 29., 19:522026. szeptember 29., 19:52

Kedden ülésezett a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal által összehívott, különböző szakhatóságok és intézmények képviselőit magában foglaló megyei betegségmegelőző központ:

akciótervet dolgoztak ki a veszettség megjelenése miatt szükséges intézkedésekről és határozatba foglalták azokat.

Amint arról hétfőn beszámoltunk a Székelyhonon, két, Csíkszenttamáson tartott szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség kórokozóját hétfőn. korábban írtuk Megjelent a veszettség Hargita megyében Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos. Két különböző gazdasághoz tartoztak az állatok és más-más legelőtesten legeltették azokat, így István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője szerint elképzelhető, hogy

a fertőzés forrása sem azonos a két szarvasmarha esetében.

Ezt azonban nem lehet biztosan tudni, a kivizsgálás még zajlik, kedden délután még a helyszínen voltak a szakhatóság munkatársai. Hirdetés Elkezdődött kedden a kutyák és macskák veszettség ellen történő beoltása is,

Csíkszenttamáson pedig azokat a szarvasmarhaállományokat is beoltják, amelyekbe a megfertőződött állatok tartoztak.

Fotó: Borbély Fanni

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő részlegén ugyanakkor

veszettség elleni védőoltást kaptak a megfertőződött szarvasmarhák tulajdonosai, valamint azok, akik kapcsolatba kerültek az állatokkal, többek között az állatorvos is

– tájékoztatott István Róbert. „A veszettséget nem lehet kezelni, a veszettséget csak megelőzni lehet”, ez a legfontosabb, amit a lakosságnak tudnia kell, hangsúlyozta a megyei főállatorvos, azt kérve a gazdáktól, hogy segítsék a szakhatóság munkáját a veszettség elleni oltáskampány lebonyolításában.

Fotó: Borbély Fanni

Előírt intézkedések, korlátozások A megyei betegségmegelőző központ a veszettséggóc helyszínét magában foglaló

3 kilométeres sugarú védőkörzetet és 10 kilométeres sugarú megfigyelési zónát jelölt ki.

A védőkörzet Csíkszentdomokos községre, Csíkszenttamás községre és Csíkkarcfalva községre terjed ki. Ezeken a településeken minden, a veszettségre fogékony állatot megvizsgálnak és az állatok összeírását is elvégzik,

továbbá nyilvántartásba veszik az ellenőrzés időpontjában azonosítatlanul talált állatokat. Az intézkedési terv értelmében 30 napra elkülönítik és megfigyelés alá helyezik azokat az állatokat, amelyek veszettséggyanús állattal érintkezhettek. Ilyen esetben

az állatot 3 hónapig nem értékesítheti, illetve nem szállíthatja máshová tulajdonosa.

Fotó: Borbély Fanni

A megfigyelési övezetben alkalmazandó intézkedések: A megfigyelési övezetbe a következő települések tartoznak: Balánbánya, Csíkszentihály község Ajnád, Vacsárcsi és Lóvész településekkel, Csíkdánfalva község, Csíkmadaras község és Vasláb község Marosfő településsel. Akárcsak a védőzónában, itt is elvégzik a kutyák és macskák összeírását és veszettség elleni beoltását. A kutyákat és macskákat a településről sem lehet kivinni, továbbá

30 napig olyan rendezvényeket is tilos tartani, amelyen állatokat állítanak ki, adnak el stb.

– tudtuk meg István Róberttől A Vaslábhoz, Balánbányához, Csíkkarcfalvához, Csíkmadarashoz, Csíkszenttamáshoz és Csíkszentihályhoz tartozó vadászterületek esetében is több intézkedés elvégzését előírta a megyei betegségmegelőző központ: a vadon élő állatpopuláció – különösen a rókák – felmérését,

a róka- és sakálpopuláció ritkítását vadászkutyák használata nélküli vadászatok révén – az elejtett vagy elhullva talált vadon élő állatok megnyúzása tilos,

a vadászterületek kezelői ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítsanak veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalik kihelyezésére is a természetben.

Védekezés, megelőzés. A védő- és megfigyelési zónába tartozó vadászterületek kezelői veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalikat kell kihelyezzenek a természetben. Fotó: Tuchiluș Alex