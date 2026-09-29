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Új helyre költözik a Hargita megyei nevelési tanácsadó központ

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központnak el kell hagynia jelenlegi épületét, ezért a megyei önkormányzat egy 280 négyzetméteres helyiséget bérel számára a csíkszeredai Venczel József utcában.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 29., 19:002026. szeptember 29., 19:00

Egy évre bérel egy 280 négyzetméteres felületet Hargita Megye Tanácsa október elsejétől a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJRAE) számára a csíkszeredai Venczel József utca 2. szám alatt. Erről a megyei tanács soros havi ülésén döntöttek kedden.

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Bíró Barna Botond megyeitanács-elnök arról beszélt, hogy ideiglenes helyszíne lesz ez az intézménynek, ugyanis később

a megyeházán fognak helyet biztosítani számukra, amint befejezik az épület felújítását.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Éppen ezért a bérleti szerződést 90 napos felmondási idővel kötik meg. A bérleti díj egyébként négyzetméterenként 8,15 euró havonta, amelyhez a rezsiköltségek is hozzáadódnak.

A költözésre azért van szükség, mert az intézmény jelenlegi Mihail Sadoveanu utcai épületét a Hargita Megyei Tanfelügyelőség vette át.

Csíkszék Csíkszereda
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