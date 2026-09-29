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Novembertől baj lehet: fizetésképtelenségtől tart a Hargita megyei önkormányzat

Nehéz pénzügyi helyzetben a megye. A „fehér ház” felújítására is csoportosítottak át pénzt a költségvetésből. Még forrásokra lesz szükség • Fotó: Borbély Fanni

Nehéz pénzügyi helyzetben a megye. A „fehér ház” felújítására is csoportosítottak át pénzt a költségvetésből. Még forrásokra lesz szükség

Fotó: Borbély Fanni

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Hargita Megye Tanácsának vezetése szerint novembertől a megyei önkormányzat működtetése, az intézmények finanszírozása és a már elvégzett beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. Költségvetés-kiigazításra várnak Bukarestből.

Barabás Hajnal

2026. szeptember 29., 21:062026. szeptember 29., 21:06

Komoly pénzügyi gondokkal néz szembe Hargita Megye Tanácsa, és a helyzet az év végéhez közeledve egyre sürgetőbbé válhat – derült ki a megyei önkormányzat keddi ülésén. Bíró Barna Botond tanácselnök szerint

novembertől már a működtetés és fenntartás is kérdésessé válhat, miközben a korábban elvégzett beruházások számláinak kifizetésére is forrásokra van szükség.

Mint mondta, nemcsak Hargita megye, hanem a romániai megyei önkormányzatok nagy része is hasonló helyzetben van.

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A megyei tanácsok szövetségében az elmúlt hónapban többször egyeztettek, és javaslatokat is küldtek Bukarestbe.

Idézet
Gyakorlatilag mozgástér nélkül hagyott bennünket jelen pillanatban a román állam”

– fogalmazott Bíró Barna Botond. Hozzátette, mindegy, lesz-e addig kormány vagy sem, – utalva az országos válsághelyzetre – a költségvetés kiigazítása és kiegészítése a megyei önkormányzatok számára létkérdés.

Többféle megoldást említett, például

  • a meglévő hitelek újratárgyalását,

  • új támogatási rendszerek létrehozását az európai uniós beruházások önrészének finanszírozására,

  • új hitelkonstrukciók létrehozását,

  • illetve a kormány tartalékalapjából biztosított támogatást.

A pénzhiány nemcsak a megyei önkormányzatot és intézményeit érintheti. Ha az önkormányzat nem tudja időben kifizetni a már elvégzett munkák számláit, az a közintézményekkel szerződésben álló vállalkozókra is továbbgyűrűzik.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A helyzetet a tanácselnök súlyosnak nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy megfelelő állami finanszírozás nélkül nemcsak beruházások, hanem a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyimentő szolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet.

„Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag fizetésképtelenségi helyzet állhat elő” – jelentette ki. Bíró ugyanakkor hozzátette, hogy a helyzet „nem rózsás, de nem is reménytelen”. A megyei tanácselnök a következő héten Bukarestben tervez egyeztetni a szükséges forrásokról.

További határozatok

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítését és állásjegyzékét módosították továbbá 41 állást helyeznek át a részlegek között, és

a sürgősségi betegellátó egységben (UPU) 23 új állást hoznak létre.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Az ülésen ugyanakkor egy 6 millió lejes pályázatról is döntöttek szintén a csíkszeredai kórház számára. A pályázat 0,8 MW kapacitású napelemes rendszer és energiatároló kapacitás kialakítását célozza.

Napirendre került a 2024-ben felvett 35 millió lejes hitel tételeinek átcsoportosítása is, így a homoródfürdői Hatos villa beruházásánál 49 ezer lej, a régi fogászati poliklinika épületének felújításánál pedig 790 ezer lej maradt fel nem használtan, így több mint 830 ezer lejt csoportosítanak át a megyeháza beruházására.

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