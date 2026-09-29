Novembertől baj lehet: fizetésképtelenségtől tart a Hargita megyei önkormányzat

Nehéz pénzügyi helyzetben a megye. A „fehér ház” felújítására is csoportosítottak át pénzt a költségvetésből. Még forrásokra lesz szükség

Hargita Megye Tanácsának vezetése szerint novembertől a megyei önkormányzat működtetése, az intézmények finanszírozása és a már elvégzett beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. Költségvetés-kiigazításra várnak Bukarestből.

Barabás Hajnal 2026. szeptember 29., 21:062026. szeptember 29., 21:06

Komoly pénzügyi gondokkal néz szembe Hargita Megye Tanácsa, és a helyzet az év végéhez közeledve egyre sürgetőbbé válhat – derült ki a megyei önkormányzat keddi ülésén. Bíró Barna Botond tanácselnök szerint

novembertől már a működtetés és fenntartás is kérdésessé válhat, miközben a korábban elvégzett beruházások számláinak kifizetésére is forrásokra van szükség.

Mint mondta, nemcsak Hargita megye, hanem a romániai megyei önkormányzatok nagy része is hasonló helyzetben van. Hirdetés A megyei tanácsok szövetségében az elmúlt hónapban többször egyeztettek, és javaslatokat is küldtek Bukarestbe.

Gyakorlatilag mozgástér nélkül hagyott bennünket jelen pillanatban a román állam”

– fogalmazott Bíró Barna Botond. Hozzátette, mindegy, lesz-e addig kormány vagy sem, – utalva az országos válsághelyzetre – a költségvetés kiigazítása és kiegészítése a megyei önkormányzatok számára létkérdés. Többféle megoldást említett, például a meglévő hitelek újratárgyalását,

új támogatási rendszerek létrehozását az európai uniós beruházások önrészének finanszírozására,

új hitelkonstrukciók létrehozását,

illetve a kormány tartalékalapjából biztosított támogatást. A pénzhiány nemcsak a megyei önkormányzatot és intézményeit érintheti. Ha az önkormányzat nem tudja időben kifizetni a már elvégzett munkák számláit, az a közintézményekkel szerződésben álló vállalkozókra is továbbgyűrűzik.

Fotó: Orbán Orsolya

A helyzetet a tanácselnök súlyosnak nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy megfelelő állami finanszírozás nélkül nemcsak beruházások, hanem a gyermekvédelmi rendszer, a kulturális intézmények és a hegyimentő szolgálat működése is nehéz helyzetbe kerülhet. „Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag fizetésképtelenségi helyzet állhat elő” – jelentette ki. Bíró ugyanakkor hozzátette, hogy a helyzet „nem rózsás, de nem is reménytelen”. A megyei tanácselnök a következő héten Bukarestben tervez egyeztetni a szükséges forrásokról. További határozatok Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítését és állásjegyzékét módosították továbbá 41 állást helyeznek át a részlegek között, és

a sürgősségi betegellátó egységben (UPU) 23 új állást hoznak létre.

Fotó: Borbély Fanni