Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap

Bereczki Kinga: őszintének kell lenniük a diákoknak a teszteléseken, így kaphatnak reális képet önmagukról
Fotó: Tuchiluș Alex
Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.
A budapesti Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően idén a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) újra megszervezheti a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolás diákok körében, illetve a mentorprogramot is lebonyolíthatja. Ezúttal
A jelentkezéseket figyelembe véve a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, a Református Kollégiumban, illetve a kézdi Bod Péter Tanítóképzőben október 19-én és 20-án zajlanak majd az online tesztelések, csoportonként 70 percben. A mérésekhez a teszteket és a szakmai módszertant a debreceni egyetem pszichológiai karának oktatói biztosítják, a kiértékeléseket is ők végzik el.
Emellett nyolc olyan kiválasztott diákot külön is hónapokig támogatnak a képzett mentorok, akikben látszik ugyan a potenciál, de ez az eredményeikben nem tükröződik. Nekik abban segítenek, hogy önbizalmukban megerősödjenek, kiválasszák a követendő irányt, és javuljon a döntésképességük.
Tavaly hat diákot mentoráltak, mindegyik esetben konkrét, pozitív elmozdulás volt az eredmény – számolt be Bereczki Kinga, az SzTT elnöke.
A pozitív hatás többféleképpen is megmutatkozott. Egy introvertált középiskolás diáknak például segített a közösség felé nyitni, nőtt az önbizalma, ennek következtében megszerezte a jogosítványt, illetve a tanév második félévében már eredményeket ért el tantárgyversenyeken, ami korábban nem volt jellemző.
Egy másik fiatal tisztában volt ugyan a saját képességeivel, de nem tudott dönteni a követendő irányról, ebben segítették.
Az SzTT tavaly a Berde Áron Gazdasági Szaklíceumban, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban és a Református Kollégiumban mérte fel a diákokat. Több gyermek esetében a tesztek eredménye a tanároknak is meglepő felismeréseket, újdonságokat jelentett, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy
Idén lehetőséget adnak azoknak a diákoknak is, akik kimaradtak az iskola- vagy osztályszinten szervezett felmérésből, de úgy gondolják, számukra is hasznos lenne egy átfogó személyiségfelmérés. Az érdekelt 11. és 12. osztályosoknak a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács elérhetőségein, a www.tehetsegpont.ro oldalon kell jelentkezniük legkésőbb október 19-ig.
Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.
Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.
Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.
Kürtőskalácsillat, vásári forgatag, gyermekprogramok, néptánc töltötte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő versenyszámában tizenhét csapat mérte össze tudását.
Gombásztúra, kiállítás, ételkóstoló, szakmai előadások és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket: szeptember 26-án és 27-én a VIII. Édes Ízek fesztivál keretében ismét megszervezik a hagyományos gombanapokat Sepsiszentgyörgyön.
Szeptember 25–27. között ismét a kürtőskalácsé lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában: pénteken kezdődik a VIII. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja.
Évtizedeken át rejtőző üvegnegatívok őrzik a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház egykori napfényműtermének emlékét. A páratlan fotóanyag hadtörténeti vonatkozású részét Préda Barna néprajzkutató dolgozta fel.
Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.
Gróf Mikó Imrét ábrázoló, eredetileg Kovásznára szánt alkotását a minap leplezték le Budapesten, közben városának is ajándékozott munkát. Vetró András azt mondja, nem tud tétlenül ülni, most éppen a Bálványosi Art Camp hétvégi kiállítására készül.
Őrizetbe vettek egy 50 éves, Bákó megyei férfit, akit több kézdivásárhelyi lakásba való behatolással és autóból való lopással gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi visszaeső bűnelkövető, és mindössze három hónapja szabadult a börtönből.
szóljon hozzá!