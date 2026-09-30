Nyolc diák hónapokon át személyre szabott mentorálást kap

Bereczki Kinga: őszintének kell lenniük a diákoknak a teszteléseken, így kaphatnak reális képet önmagukról

Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.

Bodor Tünde 2026. szeptember 30., 08:302026. szeptember 30., 08:30

A budapesti Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően idén a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) újra megszervezheti a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolás diákok körében, illetve a mentorprogramot is lebonyolíthatja. Ezúttal

már nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem Kézdivásárhelyen is bevonják a tanulókat.

A jelentkezéseket figyelembe véve a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, a Református Kollégiumban, illetve a kézdi Bod Péter Tanítóképzőben október 19-én és 20-án zajlanak majd az online tesztelések, csoportonként 70 percben. A mérésekhez a teszteket és a szakmai módszertant a debreceni egyetem pszichológiai karának oktatói biztosítják, a kiértékeléseket is ők végzik el.

A felmérések célja, hogy a diákok tiszta képet kapjanak magukról, erősségeikről és gyengeségeikről.

Emellett nyolc olyan kiválasztott diákot külön is hónapokig támogatnak a képzett mentorok, akikben látszik ugyan a potenciál, de ez az eredményeikben nem tükröződik. Nekik abban segítenek, hogy önbizalmukban megerősödjenek, kiválasszák a követendő irányt, és javuljon a döntésképességük.

Ez a folyamat januárban kezdődik, és legfeljebb májusig tarthat.

Tavaly hat diákot mentoráltak, mindegyik esetben konkrét, pozitív elmozdulás volt az eredmény – számolt be Bereczki Kinga, az SzTT elnöke. Miben mutatkozik meg a pozitív hatás? A pozitív hatás többféleképpen is megmutatkozott. Egy introvertált középiskolás diáknak például segített a közösség felé nyitni, nőtt az önbizalma, ennek következtében megszerezte a jogosítványt, illetve a tanév második félévében már eredményeket ért el tantárgyversenyeken, ami korábban nem volt jellemző. Hirdetés Egy másik fiatal tisztában volt ugyan a saját képességeivel, de nem tudott dönteni a követendő irányról, ebben segítették.

A mentorprogram összesen 30 órás, általában kéthetente történik egy egy-másfél órás találkozás a mentor és a diák között.

Az SzTT tavaly a Berde Áron Gazdasági Szaklíceumban, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban és a Református Kollégiumban mérte fel a diákokat. Több gyermek esetében a tesztek eredménye a tanároknak is meglepő felismeréseket, újdonságokat jelentett, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy

mivel lehet a leginkább teljesítményre motiválni a tanítványokat.