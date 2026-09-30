Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre

Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.

Hajnal Csilla 2026. szeptember 30., 13:292026. szeptember 30., 13:29 2026. szeptember 30., 13:562026. szeptember 30., 13:56

A budapesti helyszín önmagában is különleges, hiszen a Liszt Ferenc Zeneakadémia koncertterme a magyarországi hangversenyélet egyik meghatározó tere, ahol

1907-ben a megnyitón maga Bartók Béla is zongorázott

Hirdetés – hangsúlyozta szerdán a Maros Megyei Tanács, az Iunona Közösségfejlesztési Egyesület és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közös sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke.

György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője Fotó: Haáz Vince

Hozzátette: különösen fontos, hogy a marosvásárhelyi zenekar november 11-én ezen a történelmi helyszínen lép fel, de a budapesti út nemcsak a koncertről szól. Gazdasági kapcsolatokat is építenek A Románia szellemisége elnevezésű nemzetközi turné kiváló lehetőség arra, hogy bemutassák azt a térséget, ahonnan a művészek érkeznek, ezért idén is több, koncerthez kapcsolódó programot szerveztek. November 10-én diplomáciai rendezvényre kerül sor Románia budapesti nagykövetségén, ahol

Maros megyét gazdasági központként, illetve a térség kulturális és turisztikai kínálatával együtt mutatják be.

Ebben a Visit Maros Egyesület is fontos partnerük: ők szervezik a turisztikai és a gasztronómiai bemutatkozást. Ebbe több olyan Maros megyei vállalkozás is bekapcsolódik, amely termékeivel támogatja a rendezvényt, így a fogadáson Maros megyei ételeket szolgálnak fel. Ugyanakkor a nagykövetség udvarán Bereczky Sándor marosvásárhelyi fényképész fotóit is megtekintheti a közönség.

A Kultúrpalota Kistermében beszéltek a sajtónak a nemzetközi turnéról szerdán Fotó: Haáz Vince

November 11-én délelőtt pedig üzleti találkozót szerveznek ugyanitt, amelyre olyan vállalkozókat hívtak meg, akik már partnerek, illetve a másik ország piacán szeretnének megjelenni vagy bővíteni tevékenységüket. „Öt fontos területről érkeznek a résztvevők – építőipar, logisztika, turizmus, élelmiszeripar, valamint mezőgazdaság –, így tulajdonképpen

egyetlen kulturális esemény köré három különböző területet tudunk összekapcsolni, a kultúrát, a turizmust és a gazdasági kapcsolatokat”

– fejtette ki Péter Ferenc. Mihai Poruțiu, az Iunona Közösségfejlesztési Egyesület alelnöke az esemény multikulturális jellegét is kiemelte, és hangsúlyozta: ez a nemzetközi projekt már nemcsak a szervezőké, hanem egész Maros megyéé.

György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője Fotó: Haáz Vince

Presztízs és kihívás a világ legnagyobb színpadain lenni György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője elmondta, hogy

a Filharmónia nemcsak egy intézmény, hanem egy város kulturális emlékezete is, az ilyen projektek pedig kulturális hidakat képeznek országok és emberek között.

Remus Grama, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenésze, karmestere Fotó: Haáz Vince

Remus Grama, a Filharmónia zenésze, karmestere és kulturális programfelelőse 23 éve tagja a marosvásárhelyi filharmóniának. Mint kifejtette, könnyen rutinná válhat bármilyen munka, így a zenészeké is, éppen ezért a nemzetközi fellépések ezt hivatottak ellensúlyozni, motivációt adva a mindennapokra. Hatalmas presztízsnek és igazi kihívásnak nevezte azt, hogy

a marosvásárhelyi zenészek a világ legnagyobb színpadain léphetnek fel.

A budapesti koncert előtt a marosvásárhelyi közönség előtt is eljátsszák ugyanazt a repertoárt: Pablo Boggiano vezényletével George Enescu, Liszt Ferenc és Johannes Brahms műveit hallhatja a közönség. A budapesti koncertre még kaphatók jegyek, és arra is várják a marosvásárhelyi közönséget – hangzott el a sajtótájékoztatón.