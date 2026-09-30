Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre

Fotó: Haáz Vince
Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.
2026. szeptember 30., 13:292026. szeptember 30., 13:29
2026. szeptember 30., 13:562026. szeptember 30., 13:56
A budapesti helyszín önmagában is különleges, hiszen a Liszt Ferenc Zeneakadémia koncertterme a magyarországi hangversenyélet egyik meghatározó tere, ahol
– hangsúlyozta szerdán a Maros Megyei Tanács, az Iunona Közösségfejlesztési Egyesület és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közös sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke.
György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője
Fotó: Haáz Vince
Hozzátette: különösen fontos, hogy a marosvásárhelyi zenekar november 11-én ezen a történelmi helyszínen lép fel, de a budapesti út nemcsak a koncertről szól.
A Románia szellemisége elnevezésű nemzetközi turné kiváló lehetőség arra, hogy bemutassák azt a térséget, ahonnan a művészek érkeznek, ezért idén is több, koncerthez kapcsolódó programot szerveztek. November 10-én diplomáciai rendezvényre kerül sor Románia budapesti nagykövetségén, ahol
Ebben a Visit Maros Egyesület is fontos partnerük: ők szervezik a turisztikai és a gasztronómiai bemutatkozást. Ebbe több olyan Maros megyei vállalkozás is bekapcsolódik, amely termékeivel támogatja a rendezvényt, így a fogadáson Maros megyei ételeket szolgálnak fel. Ugyanakkor a nagykövetség udvarán Bereczky Sándor marosvásárhelyi fényképész fotóit is megtekintheti a közönség.
A Kultúrpalota Kistermében beszéltek a sajtónak a nemzetközi turnéról szerdán
Fotó: Haáz Vince
November 11-én délelőtt pedig üzleti találkozót szerveznek ugyanitt, amelyre olyan vállalkozókat hívtak meg, akik már partnerek, illetve a másik ország piacán szeretnének megjelenni vagy bővíteni tevékenységüket. „Öt fontos területről érkeznek a résztvevők – építőipar, logisztika, turizmus, élelmiszeripar, valamint mezőgazdaság –, így tulajdonképpen
– fejtette ki Péter Ferenc.
Mihai Poruțiu, az Iunona Közösségfejlesztési Egyesület alelnöke az esemény multikulturális jellegét is kiemelte, és hangsúlyozta: ez a nemzetközi projekt már nemcsak a szervezőké, hanem egész Maros megyéé.
György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője
Fotó: Haáz Vince
György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vezetője elmondta, hogy
Remus Grama, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenésze, karmestere
Fotó: Haáz Vince
Remus Grama, a Filharmónia zenésze, karmestere és kulturális programfelelőse 23 éve tagja a marosvásárhelyi filharmóniának. Mint kifejtette, könnyen rutinná válhat bármilyen munka, így a zenészeké is, éppen ezért a nemzetközi fellépések ezt hivatottak ellensúlyozni, motivációt adva a mindennapokra. Hatalmas presztízsnek és igazi kihívásnak nevezte azt, hogy
A budapesti koncert előtt a marosvásárhelyi közönség előtt is eljátsszák ugyanazt a repertoárt: Pablo Boggiano vezényletével George Enescu, Liszt Ferenc és Johannes Brahms műveit hallhatja a közönség.
A budapesti koncertre még kaphatók jegyek, és arra is várják a marosvásárhelyi közönséget – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Mihai Poruțiu, a Iunona Közösségfejlesztési Egyesület alelnöke
Fotó: Haáz Vince
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