Modern államot és erős polgárokat ígér programjában Siegfried Mureșan

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önök pedig eldöntik, hogy elindulunk-e ezen az úton”

A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, hogy erős parlamentet szeretne, hiszen az ország legfontosabb döntéseit a törvényhozásnak kell meghoznia. Hozzátette:

nyitott lesz a képviselők és szenátorok javaslataira, és szorosan együtt kíván működni a parlamenttel.

korábban írtuk Mureșan üzent a parlamenti szavazás előtt: ma a törvényhozók kezében a döntés A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.

Mureșan felidézte, hogy több mint tizenkét éve tagja az Európai Parlamentnek, így tisztában van a törvényhozói munka, az állampolgárokkal folytatott párbeszéd és érdekeik képviseletének jelentőségével.

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén szavaz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormány programjáról és minisztereinek névsoráról.