Modern államot és erős polgárokat ígér programjában Siegfried Mureșan

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres
Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.
2026. szeptember 30., 14:012026. szeptember 30., 14:01
2026. szeptember 30., 14:182026. szeptember 30., 14:18
„Erős polgárokra épülő, modern állam megteremtésére teszek javaslatot. Bemutatom a Romániának szánt tervemet,
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, hogy erős parlamentet szeretne, hiszen az ország legfontosabb döntéseit a törvényhozásnak kell meghoznia. Hozzátette:
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
Mureșan felidézte, hogy több mint tizenkét éve tagja az Európai Parlamentnek, így tisztában van a törvényhozói munka, az állampolgárokkal folytatott párbeszéd és érdekeik képviseletének jelentőségével.
A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén szavaz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormány programjáról és minisztereinek névsoráról.
Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres
A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói részt vesznek a Mureșan-kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – közölte korábban Mihai Fifor képviselő.
A Fiatal Emberek Pártja (POT) sem szavazza meg Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát – jelentette be Anamaria Gavrilă pártelnök.
„A POT törvényhozói nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt. Emlékeztetünk arra, hogy a pártból kilépett és Victor Ponta csoportjához csatlakozott képviselők nem a POT-ot képviselik” – írta Gavrilă a Facebookon.
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