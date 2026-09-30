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Modern államot és erős polgárokat ígér programjában Siegfried Mureșan

• Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

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Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 14:012026. szeptember 30., 14:01

2026. szeptember 30., 14:182026. szeptember 30., 14:18

„Erős polgárokra épülő, modern állam megteremtésére teszek javaslatot. Bemutatom a Romániának szánt tervemet,

Idézet
önök pedig eldöntik, hogy elindulunk-e ezen az úton”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

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A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, hogy erős parlamentet szeretne, hiszen az ország legfontosabb döntéseit a törvényhozásnak kell meghoznia. Hozzátette:

nyitott lesz a képviselők és szenátorok javaslataira, és szorosan együtt kíván működni a parlamenttel.

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Mureșan üzent a parlamenti szavazás előtt: ma a törvényhozók kezében a döntés

A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.

Mureșan felidézte, hogy több mint tizenkét éve tagja az Európai Parlamentnek, így tisztában van a törvényhozói munka, az állampolgárokkal folytatott párbeszéd és érdekeik képviseletének jelentőségével.

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén szavaz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormány programjáról és minisztereinek névsoráról.

• Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres Galéria

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres

A PSD és a POT biztosan nem szavazza meg a kormányt

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói részt vesznek a Mureșan-kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – közölte korábban Mihai Fifor képviselő.

A Fiatal Emberek Pártja (POT) sem szavazza meg Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök kormányát – jelentette be Anamaria Gavrilă pártelnök.

„A POT törvényhozói nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt. Emlékeztetünk arra, hogy a pártból kilépett és Victor Ponta csoportjához csatlakozott képviselők nem a POT-ot képviselik” – írta Gavrilă a Facebookon.

Belföld
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