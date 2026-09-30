Tarr Zoltán: kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás a közmédiában a Republikon elemzése szerint

Kiegyensúlyozottabb és változatosabb lett a tájékoztatás az M1 Híradóban a Republikon Közmédiafigyelő elemzése szerint – hívta fel a figyelmet Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon-oldalán.

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A tények nem hazudnak – fogalmazta meg a miniszter bejegyzésében, melyet az MTI szemlézett. Mint írta, a most közzétett Republikon Közmédiafigyelő az M1 Híradó 2025-ös és 2026-os működését vetette össze.

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„A vizsgált időszak adatai alapján kiegyensúlyozottabb lett a politikai szereplők megjelenése, nagyobb teret kaptak a független szakértők, változatosabbá vált a felhasznált hírforrások köre, és többféle politikai álláspont jelent meg a híradóban.