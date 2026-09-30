Siegfried Mureșan a parlamenti szavazás előtt: célunk, hogy egyetlen lej közpénzt se pazaroljunk el

Fotó: Mihai Poziumsci/Agerpres
A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.
2026. szeptember 30., 15:072026. szeptember 30., 15:07
2026. szeptember 30., 15:092026. szeptember 30., 15:09
Mureșan megköszönte Ilie Bolojan miniszterelnök és kabinetje elmúlt egyévi munkáját, amely szerinte stabilizálta az országot. Úgy vélte,
Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.
A kormányprogram céljai között említette a parlamenti képviselők és szenátorok számának csökkentését, az államtitkárok számának minisztériumonként háromban való korlátozását, az állami vállalatok rendbetételét, valamint az adóhatóság reformját és a bürokrácia csökkentését.
– hangsúlyozta az Agerpres beszámolója szerint.
Ígérete szerint kormánya nem vezetne be új adókat, és megőrizné az egységes adókulcsot. Amint a költségvetési helyzet lehetővé teszi, 21-ről 19 százalékra csökkentenék az áfát,
– közölte
Mureșan 2027-re a nyugdíjak indexálását is kilátásba helyezte. Emellett családtámogatási és lakásprogramokat, valamint a Romániában termelő, exportáló és hozzáadott értéket teremtő vállalkozások támogatását ígérte.
Felszólalásában a kijelölt kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy
Ukrajna támogatásának folytatását Románia biztonsági érdekének nevezte, mivel szerinte minél távolabb tudja tartani Ukrajna az orosz támadókat a román határtól, annál nagyobb biztonságban van Románia.
Mureșan azt is ígérte, hogy Románia a Moldovai Köztársaság mielőbbi uniós csatlakozásának legfőbb támogatója lesz.
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Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.
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