Siegfried Mureșan a parlamenti szavazás előtt: célunk, hogy egyetlen lej közpénzt se pazaroljunk el

A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.

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Mureșan megköszönte Ilie Bolojan miniszterelnök és kabinetje elmúlt egyévi munkáját, amely szerinte stabilizálta az országot. Úgy vélte,

a gazdaságnak most a stabilizáció szakaszából át kell térnie a növekedésre.

A kormányprogram céljai között említette a parlamenti képviselők és szenátorok számának csökkentését, az államtitkárok számának minisztériumonként háromban való korlátozását, az állami vállalatok rendbetételét, valamint az adóhatóság reformját és a bürokrácia csökkentését.

Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.

Célunk, hogy egyetlen lej közpénzt se pazaroljunk el”

Ígérete szerint kormánya nem vezetne be új adókat, és megőrizné az egységes adókulcsot. Amint a költségvetési helyzet lehetővé teszi, 21-ről 19 százalékra csökkentenék az áfát,

– hangsúlyozta az Agerpres beszámolója szerint.

az államreformból és a hatékonyabb adóbehajtásból származó megtakarítások felét pedig adócsökkentés formájában visszajuttatnák a lakosságnak

– közölte

Mureșan 2027-re a nyugdíjak indexálását is kilátásba helyezte. Emellett családtámogatási és lakásprogramokat, valamint a Romániában termelő, exportáló és hozzáadott értéket teremtő vállalkozások támogatását ígérte.

Felszólalásában a kijelölt kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy