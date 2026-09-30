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Nicușor Dan Prágában: jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodjanak a válság lezárásáról

• Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

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Nicușor Dan államfő szerdán Prágában kijelentette, hogy ha a romániaiak „túlnyomó többsége” a politikai válság lezárását akarja, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jussanak ennek érdekében.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 14:422026. szeptember 30., 14:42

A Petr Pavel cseh elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Nicușor Dan elmondta, hogy röviden ismertette vendéglátójával a romániai politikai helyzetet.

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Hozzátette: a cseh államfő nem tart attól, hogy Románia szakítana a Nyugat-barát iránnyal.

Hangsúlyozta, hogy a politikusoknak figyelembe kell venniük a választók akaratát, és

mivel a romániaiak túlnyomó többsége a válság lezárását szeretné, jó esélyt lát arra, hogy a politikai szereplők megállapodásra jussanak.

Nicușor Dan cseh hivatali kollégája, Petr Pavel meghívására látogatott Prágába – számol be az Agerpres.

Külföld Belföld
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