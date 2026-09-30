Nicușor Dan Prágában: jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodjanak a válság lezárásáról

Nicușor Dan államfő szerdán Prágában kijelentette, hogy ha a romániaiak „túlnyomó többsége” a politikai válság lezárását akarja, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jussanak ennek érdekében.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 14:422026. szeptember 30., 14:42

A Petr Pavel cseh elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Nicușor Dan elmondta, hogy röviden ismertette vendéglátójával a romániai politikai helyzetet. Hirdetés Hozzátette: a cseh államfő nem tart attól, hogy Románia szakítana a Nyugat-barát iránnyal. Hangsúlyozta, hogy a politikusoknak figyelembe kell venniük a választók akaratát, és

mivel a romániaiak túlnyomó többsége a válság lezárását szeretné, jó esélyt lát arra, hogy a politikai szereplők megállapodásra jussanak.