Zuhanóban van a lakásépítési kedv Romániában

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Fotó: Borbély Fanni
12,2 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki lakóépületekre Romániában az idei év első nyolc hónapjában, mint 2025 azonos időszakában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az intézmény adatai szerint 2026 januárja és augusztusa között 21.791 építési engedélyt adtak ki lakóingatlanokra.
a legnagyobb mértékben az északkeleti (-712), a nyugati (-555) és a déli (-550) régióban.
Növekedést csupán a Bukarest és Ilfov megye régióban (+4) jegyeztek. Augusztusban 2943 építési engedélyt adtak ki lakóépületekre, 1,2 százalékkal többet, mint júliusban, de 16,1 százalékkal kevesebbet, mint tavaly augusztusban.
– írja az Agerpres. Nem lakáscélú épületekre 567 építési engedélyt adtak ki augusztusban, 1,7 százalékkal kevesebbet, mint júliusban, de 0,7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A mai napon minden törvényhozó kezében ott van a döntés hatalma – üzente Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök az általa javasolt kormány sorsáról szavazó parlamenti ülés előtt néhány órával.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza megbízását.
Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter kijelentette: nem hiszi, hogy Siegfried Mureșan kormánya szerdán megkapja a bizalmi szavazatot a parlament plenáris ülésen.
Az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője, Laura Codruța Kövesi európai főügyész Magyarország EPPO-tagságának szakmai részleteiről egyeztetett.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere a keddről szerdára virradó éjszaka az ukrajnai Izmajil várostól keletre, az ukrán-román folyami határ közelében – közölte a védelmi minisztérium.
Hargita Megye Tanácsának vezetése szerint novembertől a megyei önkormányzat működtetése, az intézmények finanszírozása és a már elvégzett beruházások számláinak kifizetése is veszélybe kerülhet. Költségvetés-kiigazításra várnak Bukarestből.
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök Nicușor Dan államfő nyilatkozatára reagált kedd este.
Tizenkét Hargita megyei település része a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott.
A védelmi minisztérium kedd este közölte, hogy befejezték a helyszíni vizsgálatokat a Brăila megyei Gropeni térségében; a katonák egy krátert és drónmaradványokat azonosítottak.
A Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központnak el kell hagynia jelenlegi épületét, ezért a megyei önkormányzat egy 280 négyzetméteres helyiséget bérel számára a csíkszeredai Venczel József utcában.
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