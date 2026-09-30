Zuhanóban van a lakásépítési kedv Romániában

12,2 százalékkal kevesebb építési engedélyt adtak ki lakóépületekre Romániában az idei év első nyolc hónapjában, mint 2025 azonos időszakában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon 2026. szeptember 30., 11:192026. szeptember 30., 11:19

Az intézmény adatai szerint 2026 januárja és augusztusa között 21.791 építési engedélyt adtak ki lakóingatlanokra.

Az építési engedélyek száma a nyolc fejlesztési régió közül hétben csökkent,

a legnagyobb mértékben az északkeleti (-712), a nyugati (-555) és a déli (-550) régióban. Hirdetés Növekedést csupán a Bukarest és Ilfov megye régióban (+4) jegyeztek. Augusztusban 2943 építési engedélyt adtak ki lakóépületekre, 1,2 százalékkal többet, mint júliusban, de 16,1 százalékkal kevesebbet, mint tavaly augusztusban.

Az építési engedélyek 72,5 százalékát vidéki településeken igényelték