Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság, Hankó Balázs letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség

Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A volt miniszter hétfőn, a mentelmi joga megvonása után önként jelentkezett az ügyészségen ahol kihallgatták és elrendelték az őrizetbe vételét.

Magyar Péter Seszták Miklós letartóztatásáról: „lobogjon a Tisztítótűz!”

A bíróság letartóztatásba helyezte Orbán Viktor egykori miniszterét, Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. Lobogjon a Tisztítótűz – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán a döntésre reagálva.

Magyar Péter azt írta a bejegyzésében, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert; 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú.

Hankó Balázs letartóztatásáról csütörtökön döntenek

Ugyanakkor Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt,