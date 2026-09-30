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Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság, Hankó Balázs letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség

• Fotó: Székelyhon-montázs

Fotó: Székelyhon-montázs

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Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 13:442026. szeptember 30., 13:44

2026. szeptember 30., 13:482026. szeptember 30., 13:48

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

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A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert

hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal.

A volt miniszter hétfőn, a mentelmi joga megvonása után önként jelentkezett az ügyészségen ahol kihallgatták és elrendelték az őrizetbe vételét.

Magyar Péter Seszták Miklós letartóztatásáról: „lobogjon a Tisztítótűz!”

A bíróság letartóztatásba helyezte Orbán Viktor egykori miniszterét, Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. Lobogjon a Tisztítótűz – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán a döntésre reagálva.

Magyar Péter azt írta a bejegyzésében, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert; 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú.

Hankó Balázs letartóztatásáról csütörtökön döntenek

Ugyanakkor Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt,

a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.

Mint ismert, hétfőn este őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.

A főügyészség kedden kiadott közleménye szerint a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül

az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel.

Az így 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont

a 2026-os országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították

– olvasható a közleményben.

Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. Hankó Balázst hétfőn este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból. Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban a politikus koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta: az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott a parlament épületének elhagyására.
A Hír Tv tájékoztatása szerint a korábbi minisztert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében vették őrizetbe, ahova a politikus este nyolc óra után idézésre ment be.

Magyarország
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