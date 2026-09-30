Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság, Hankó Balázs letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség

Fotó: Székelyhon-montázs
Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.
2026. szeptember 30., 13:442026. szeptember 30., 13:44
2026. szeptember 30., 13:482026. szeptember 30., 13:48
Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája – közölte a szerdai tárgyalást követően a Fővárosi Törvényszék szóvivője.
A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert
A volt miniszter hétfőn, a mentelmi joga megvonása után önként jelentkezett az ügyészségen ahol kihallgatták és elrendelték az őrizetbe vételét.
A bíróság letartóztatásba helyezte Orbán Viktor egykori miniszterét, Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. Lobogjon a Tisztítótűz – írta a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán a döntésre reagálva.
Magyar Péter azt írta a bejegyzésében, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert; 12 milliárd forintos vesztegetés a gyanú.
Ugyanakkor Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, volt miniszter letartóztatását indítványozta a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt,
Az indítványról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön dönt – közölte a főügyészség szerdán az MTI-vel.
Mint ismert, hétfőn este őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.
A főügyészség kedden kiadott közleménye szerint a megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül
Az így 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont
– olvasható a közleményben.
Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.
Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes. Hankó Balázst hétfőn este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból. Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban a politikus koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta: az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott a parlament épületének elhagyására.
A Hír Tv tájékoztatása szerint a korábbi minisztert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében vették őrizetbe, ahova a politikus este nyolc óra után idézésre ment be.
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