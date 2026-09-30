Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 17:182026. szeptember 30., 17:18

Grindeanu szerint Románia a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőinek politikai ambíciói miatt újabb tíz napot veszített, noha kezdettől fogva tudható volt, hogy a két párt nem képes parlamenti többséget létrehozni. Hirdetés A PSD elnöke mielőbbi egyeztetésre szólította fel a politikai pártokat, és

reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő rövid időn belül újabb konzultációkat kezdeményez.