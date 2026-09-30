Több garázsra is átterjedt a tűz Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka
Tűz ütött ki szerdán délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsoknál. Helyszíni információk szerint több garázsra is átterjedtek a lángok.
2026. szeptember 30., 16:482026. szeptember 30., 16:48
2026. szeptember 30., 17:172026. szeptember 30., 17:17
Több tűzoltóautóval vonultak ki a tűzoltók szerdán délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsokhoz, ahol tűz ütött ki az egyik építménynél, majd a lángok többre is átterjedtek.
Fotó: Olti Angyalka
Helyszíni információk szerint délután fél ötre már sikerült lokalizálni a tüzet, megfékezték a lángok továbbterjedését, a tűzoltók az esetleges tűzfészkek felszámolásán dolgoztak már.
Fotó: Olti Angyalka
Több garázsnak a tetőzetén keletkeztek károk, volt olyan építmény, amire faszerkezetű emeletet húztak fel, és az égett le.
A székelyudvarhelyi tűzoltóság három egysége vonult ki tűzoltóautókkal a Szent János utcai garázsokhoz szerdán délután. A tűz négy garázs tetőszerkezetét, illetve a tetőre húzott melléképületeket érintette. A tüzet körülhatárolták, a tűzoltók jelenleg az oltás véglegesítésén dolgoznak – közölte megkeresésünkre délután öt órakor a Hargita megyei katasztrófavédelem szóvivője, Alina Ciobotariu.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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