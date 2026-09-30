Több garázsra is átterjedt a tűz Székelyudvarhelyen

Tűz ütött ki szerdán délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsoknál. Helyszíni információk szerint több garázsra is átterjedtek a lángok.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 16:482026. szeptember 30., 16:48 2026. szeptember 30., 17:172026. szeptember 30., 17:17

Több tűzoltóautóval vonultak ki a tűzoltók szerdán délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsokhoz, ahol tűz ütött ki az egyik építménynél, majd a lángok többre is átterjedtek.

Fotó: Olti Angyalka

Helyszíni információk szerint délután fél ötre már sikerült lokalizálni a tüzet, megfékezték a lángok továbbterjedését, a tűzoltók az esetleges tűzfészkek felszámolásán dolgoztak már. Hirdetés

Fotó: Olti Angyalka

Több garázsnak a tetőzetén keletkeztek károk, volt olyan építmény, amire faszerkezetű emeletet húztak fel, és az égett le.

Frissítés A székelyudvarhelyi tűzoltóság három egysége vonult ki tűzoltóautókkal a Szent János utcai garázsokhoz szerdán délután. A tűz négy garázs tetőszerkezetét, illetve a tetőre húzott melléképületeket érintette. A tüzet körülhatárolták, a tűzoltók jelenleg az oltás véglegesítésén dolgoznak – közölte megkeresésünkre délután öt órakor a Hargita megyei katasztrófavédelem szóvivője, Alina Ciobotariu.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka